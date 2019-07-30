Город, который смог. За неделю красноярцы 60 раз пожаловались на грязный воздух

Третью неделю подряд в Красноярском крае бушуют лесные пожары. Смог от них уже достиг Поволжья. В столице в воздухе висела едкая дымка с запахом гари. Но вот уже третий день видно небо, воздух, кажется, очистился.

- Видимо, как обещали, переменился ветер, - обсуждают в соцсетях. – Главное, чтобы смог не вернулся. А то горит уже больше миллиона гектаров тайги.

И-за пожаров в крае введен режим ЧС. Фото: лесопожарный центр.

В минэкологии рассказали, каким был воздух в Красноярске за прошедшую неделю. Оказалось, с 22 по 28 июля на телефон горячей линии поступило 60 жалоб.

Выдвигавшаяся на место 72 раза передвижная эколаборатория произвела 1295 отборов проб. Были обнаружены превышения по показателям: диоксид азота, взвешенные вещества, взвешенные частицы (до 2,5 мкм), гидрохлорид, гидрофторид и бенз(а)пирен.

11 предприятий снизили выбросы. Но не кирпичный на Калинина.Фото: Ася ЖУКОВА

КОНКРЕТНО

Напомним, о нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства 21-21-706. Инспекторы и лаборатория работают круглосуточно. Более подробную информацию о состоянии окружающей среды можно получить на сайте краевого центра мониторинга.

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