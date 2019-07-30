Горит уже больше миллиона гектаров. В соцсетях раскритиковали губернатора Красноярского края, назвавшего вредным тушение лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае перевалила за миллион гектаров. По данным «Лесопожарного центра» на утро 30 июля, в регионе зарегистрировано 118 таких возгораний, это миллион и четыре гектара. Из них в зоне контроля (труднодоступных территориях, где тушение невозможно) – миллион и два гектара.

- Сибирь превратилась в Сайлент-Хилл, - возмущаются соцсети. - Смог от пожаров достиг Поволжья.

Накануне, 29 июля, в МЧС России сообщили о введении в трех регионах Сибири режима ЧС: на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично – в Бурятии.

В трех регионах ввели режим ЧС. Фото: Лесопожарный центр.

Что это дает? Режим ЧС означает дополнительное финансирование, мобилизация средств и пожаротушения, людских ресурсов, особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Флешмоб с требованием потушить пожары в Сибири организовали даже знаменитости. В нем отметились Сергей Зверев, Василий Вакуленко (Баста), Илья Соболев, Мария Кожевникова… Поэтому отрезвляющее заявление губернатора Красноярского края Александра Усса многие восприняли остро. И даже обвинили в том, что он назвал тушение лесных пожаров вредным.

Большинство пожаров - в труднодоступной местности, где тушение невозможно. Фото: Лесопожарный центр.

Справедливости ради, процитируем главу региона дословно:

- Пожары происходят ежегодно не только у нас, но и во всем мире. Это такое природное явление. И поскольку это труднодоступная территория у нас, в Канаде, в США, в Мексике. Поскольку так получается, что эти пожары тушатся в основном естественным путем — выпадением осадков. Время подлета там, представьте себе, 2-3 часа. И Б200 везет 10 тонн воды, это не решает никаких проблем. И это огромные затраты. Гидромет — федеральная структура, которая состоит из специалистов, что даже в такие тяжелые для людей критические дни, когда было безветрие или ветер с севера, оснований для введения режима НМУ не было.

Пока площадь пожаров растет. Фото: Лесопожарный центр.

И еще обратите внимание на такую ЦИФРУ:

В июле этого года краевой комиссией по ЧС были приняты решения о тушении 3 пожаров в зоне контроля. Всего в 2019 году комиссией КЧС приняты решения о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров, зафиксированных в зоне контроля. Прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 миллиарда при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 миллионов рублей.

К слову, сейчас истерия в соцсетях немного утихла. Люди начинают понимать: отправлять на север (куда несколько часов) самолеты с 10 тоннами воды все равно, что тушить огонь наперстками. Для миллиона гектаров – это капля в море, а затраты бюджета – огромные.

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