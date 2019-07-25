Партнеры поздравляют «Эльдорадо» с 25-летием

Bosch

- Примите наши сердечные поздравления с 25-летием! Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество и рады не только наблюдать за вашими успехами, но и активно содействовать их достижению. Желаем вам удачи как минимум на следующие 25 лет! А мы будем и дальше работать над укреплением сотрудничества и развитием нашего общего дела.

Бюлент Айяр, CEO БСХ Россия (бытовая техника под брендами Bosch и Siemens)

Hansa

- Поздравляем наших ключевых партнеров, компанию «Эльдорадо», с 25-летием! Хотим пожелать и дальше оставаться одной из самых динамично развивающихся и любимых миллионами покупателей по всей России. Вместе мы будем продолжать делать жизнь наших потребителей чуточку комфортнее и вкуснее. С днём рождения и новых побед!

Артём Морозов, Президент компании Hansa

«А Зет»

- С «Эльдорадо» связаны самые яркие воспоминания в работе!

Во-первых, «Эльдорадо» один из немногих партнёров, которые не боятся пробовать новые смелые идеи! Несколько лет назад нам предложили трехсторонний рекламный проект со скандальным ютуб- блогером. Проект получился дерзкий, его посмотрели более трех миллионов человек. Во-вторых, «Эльдорадо» это открытые и интересные люди! В-третьих, магазины идут в ногу со временем, меняясь к лучшему! Хочу пожелать яркого и светлого будущего!

Дмитрий Романюк, Директор по маркетингу ООО «А Зет» (эксклюзивный дистрибьютор GP Batteries в РФ)

Vivo

- Поздравляю «Эльдорадо» с юбилеем! Мы благодарны компании за то, что с их поддержкой так много людей познакомились с нашими смартфонами. Vivo искренне приветствует неравнодушие и профессионализм «Эльдорадо», которые характеризуют бизнес компании. Нам близко стремление компании к творческому и инновационному подходу в работе с потребителями. Уверен, в будущем мы продолжим делать все, чтобы передовые решения стали еще доступнее для жителей России! Желаю процветания и успехов!

Эрик Го, Генеральный директор Vivo в России

Samsung

- От лица Samsung Electronics рад поздравить «Эльдорадо» c юбилеем! На протяжении многих лет компания остается нашим надежным партнером, динамично развивающимся и обеспечивающим достойный уровень обслуживания покупателей как в магазинах, так и при покупке на сайте. Вместе мы постоянно предлагаем миллионам потребителей в России технологии и инновации, которые делают их жизнь качественнее. Благодарю «Эльдорадо» за продуктивное сотрудничество и желаю уверенного роста и процветания.

Дмитрий Карташёв, Вице-президент департамента потребительской электроники Samsung Electronics

Philips

- В этом году сеть магазинов электроники «Эльдорадо» празднует своё 25-летие, и мы поздравляем ее с этим праздником! Все эти годы компанию Philips и «Эльдорадо» связывают крепкие партнерские отношения. Мы успешно реализовываем яркие проекты и вместе предлагаем решения, которые помогают нашим потребителям поддерживать красоту и здоровье, комфорт и уют в доме, а также посвящать больше времени тому, что действительно важно: семье, друзьям и увлечениям. Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству мы меняем жизнь людей к лучшему.

Максим Кузнецов, Генеральный директор Philips в России и СНГ

HONOR

- За 25 лет компания «Эльдорадо» завоевала прочную репутацию, предлагая покупателям высокое качество по доступным ценам. Наше многолетнее сотрудничество стало плодотворным для обеих компаний. HONOR желает «Эльдорадо» устойчивого роста и неугасающего стремления предоставлять качественный сервис на рынке.

Тони Ран, Президент HONOR в России, Турции и странах СНГ

Dyson

- От лица компании Dyson поздравляю руководство и многотысячный трудовой коллектив «Эльдорадо» с 25-летием со дня основания! Многолетний труд, постоянное самосовершенствование, ответственность и инициатива позволили компании добиться выдающихся результатов. Нас связывают не только успешные бизнес-проекты, но и теплые дружеские отношения. Мы гордимся нашим партнерством, давней дружбой и плодотворным прошлым и уверены, что нас ждет динамичное и успешное будущее!

Константин Рустамбеков, Генеральный директор Dyson Россия и СНГ

Sennheiser

- Мы гордимся нашим многолетним плодотворным сотрудничеством и с удовольствием предлагаем российским потребителям качественную аудиопродукцию бренда Sennheiser в магазинах «Эльдорадо»! С юбилеем вас, друзья, и пусть крепнет наша дружба, множатся совместные проекты, растёт количество довольных и счастливых клиентов «Эльдорадо»!»

Наталья Березовская, Генеральный директор ООО «Сеннхайзер Аудио»

LG

- Мы работаем с «Эльдорадо» уже 25 лет. Наше сотрудничество не только про бизнес, но и про людей, что особенно приятно. В этом году мы провели уже 32-ой совместный День донора. От лица LG Electronics хочу поздравить «Эльдорадо» и искренне пожелать процветания и успехов в реализации самых амбициозных планов.

Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ

«Группа СЕБ-Восток»

- От всей души поздравляю «Эльдорадо» с 25-летием, а также покупателей сети, которым мы стремимся подарить еще больше радости и комфорта, предлагая инновационные продукты и решения. Хочу пожелать дальнейшего процветания сети «Эльдорадо» и благополучия всем ее покупателям. Пусть наше плодотворное сотрудничество приведет нас к вершинам бизнеса.

Олмез Огузхан, Генеральный директор ЗАО «Группа СЕБ-Восток» (бренды Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, EMSA)

Canon

- Поздравляем «Эльдорадо» с юбилеем! Мы ценим наше сотрудничество, благодаря которому так много покупателей познакомились с нашей техникой! Canon искренне приветствует профессионализм «Эльдорадо», нам близко стремление к творческому и инновационному подходу в бизнесе. Мы рады уже достигнутым совместным результатам и с оптимизмом смотрим на дальнейшую работу по предоставлению нашим потребителям наиболее современных продуктов и решений. Желаю процветания и успехов!

Питер Балдауф, Генеральный директор, Canon Россия

Electrolux

- 25 лет компания развивала современные сервисы, эффективно расширяла географию присутствия и сделала рывок в развитии онлайн-канала продаж и коммуникациях с клиентами. Смелый маркетинг: для многих на рынке «Эльдорадо» стал примером того, как быстро и эффективно могут происходить изменения в бизнесе, каким ярким и неповторимым может быть бренд. «Эльдорадо» для потребителя - отличный сервис и доступность предлагаемых товаров, а для нас уважаемый партнер, на которого во многом стоит равняться.

Павел Потапов, Генеральный директор ООО «Электролюкс Рус»

JBL

- От лица ООО «Харман РУС СиАйЭс» поздравляю с 25-летним юбилеем! Компания «Эльдорадо» успела зарекомендовать себя на рынке как надежного и передового поставщика электронных товаров и услуг! Совместными усилиями нам удалось достичь потрясающих результатов в бизнесе, ведь продукция JBL стала близкой и незаменимой для многих покупателей. Желаем от всего сердца коллективу расти дальше, компании – процветать и завоевывать новые рынки!

Артем Гафаров, Директор по развитию бизнеса департамента потребительской электроники ООО «Харман РУС СиАйЭс»

HP

- Ваше увлекательное путешествие длится уже четверть века! Желаю вам и далее открывать для себя новые горизонты, стремиться к покорению новых территорий. Пусть в ваших парусах всегда будет попутный ветер, чтобы вы уверенно шли к своей цели: пусть на вашем пути не будет шторма, но и не будет полного штиля. Полный вперед!

Алексей Воронков, Вице-президент подразделения персональных систем и устройств печати региона Восточная Европа HP

Nikon

- Компания Nikon гордится многолетним и плодотворным сотрудничеством. Тем более, что у нас так много общего: как и Nikon, «Эльдорадо» предлагает своим клиентам качественную технику, стремится к совершенству и инновациям и не отступает от своих принципов. Вот уже четверть века вы дарите положительные эмоции и делаете жизнь людей ярче и лучше. И мы желаем «Эльдорадо» и дальше держать высокую планку и продолжать радовать своих покупателей.

Илья Ильинов, Старший менеджер по маркетингу и стратегическому планированию ООО «Никон»

Gorenje

- От лица компании Gorenje я хочу поздравить Эльдорадо с 25-ти летием! Мы очень годимся нашим партнёрством, которое насчитывает уже около 20-ти лет и желаем Эльдорадо закрепить свои позиции на рынке в соответствии с новой стратегией, которую компания обозначила для себя и достичь стабильного финансового роста, который будет отражаться и конвертироваться в высокое качество жизни не только компании Эльдорадо, но и всех ее сотрудников.

Марко Шпан, Генеральный директор Gorenje Россия

Nintendo

Мы рады от всей души поздравить большую семью «Эльдорадо» с первым настоящим юбилеем. Ведь не секрет, что jubilaeus в переводе с латыни означает «кратный 100, 50-ти или 25-ти»! Желаем активного роста, успешных проектов и реализации бизнес-идей! Мы знаем, что самый ценный актив для вас – это люди, поэтому очень хотим сказать «спасибо» команде «Эльдорадо» за работу и взаимовыгодное сотрудничество.

Команда Nintendo Россия