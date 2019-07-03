Православная афиша Красноярска на июль 2019

Литургия архиерейским чином

7 июля, в Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме города Красноярска.

ул. Горького, 27

Начало в 8.30.

Паломнические поездки

К чтимому Тихвинскому источнику близ г. Заозерный

В Заозерном - - Божественная Литургия, затем Крестный ход к источнику иконы Божией Матери «Тихвинская» протяженностью около 5 км. На источнике желающие могут окунуться и набрать святой воды. Следующий пункт маршрута - г.Бородино, храм св.преп. Сергия Радонежского с мироточивой иконой Сергия Радонежского.

В стоимость входят транспортные расходы, завтрак и обед – за отдельные пожертвования. К поездке можно присоединиться бесплатно на личных автомобилях.

Организатор паломничества — приход Введенского храма города Сосновоборска.

За подробной информацией обращаться по телефонам: +7 (913) 519-75-42; +7 (962) 075-41-78

9 июля

Стоимость поездки 1500 рублей.

Царевич в Сибири: Красноярск-Вознесенка

Участники паломнического маршрута узнают о кругосветном путешествии будущего царя-страстотерпца, о благих последствиях этой поездки для города и края, и ещё – смогут набрать воды из освященного Царского ключа. Запись по телефону 89048925533.

17 июля

Культурно-исторический центр «Успенский»

6 июля, 18.00-18.30

Открытие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края, будет работать до конца июля.

Вход свободный.

6 июля, 18.30-21.00

На набережной Енисея торжественное открытие II Международного Фестиваля Искусств «Колокола»

В программе исполнение Кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева и Сюиты «Мёртвые души» Альфреда Шнитке.

Вход по пригласительным билетам.

24 – 26 июля, 30 и 31 июля, 10.00-17.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (по предварительной записи, тел. 8 (391) 299-10-80)

Ежедневно, до 31 июля, 10.00-19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря, экскурсия, кинолекторий «Сибирская Лавра» (по предварительной записи)

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а

Праздник

День Петра и Февронии

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит молебен свв. Петру и Февронии у памятника этим святым около дворца Труда и Согласия.

пр. Металлургов, 22

8 июля, 12.00

Молебен святым благоверным Петру и Февронии во всех храмах Красноярска и края.

8 июля

День семьи, любви и верности

В этот вечер здесь можно будет совершить неспешный променад по набережной, сделать фотографию на память, насладиться видом прекрасных цветочных букетов, и просто приятно провести время наедине друг с другом. Кроме того, на набережной можно будет посмотреть романтические короткометражные фильмы о любви в уединенной и спокойной обстановке или самостоятельно сделать настоящую подкову на удачу. Также, на сцене в районе спуска с улицы Перенсона пройдет тематический концерт.

Левобережная набережная Енисея, в районе спуска от Театральной площади.

8 июля в 18.00

Вход свободный.

«Любовь и верность - два крыла»

Канская городская библиотека им. А.П. Чехова совместно с Канской Епархией предлагают принять участие в ежегодной интернет-викторине «Любовь и верность - два крыла». Ответить на вопросы можно на сайте www.kansklib.ru

Ответы принимаются до 12 часов 5 июля.

Все участники будут награждены сертификатами, победители дипломами и памятными призами.

Итоги интернет-викторины будут подведены на общегородском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности.

Канск

Площадь перед ГДК.

8 июля в 17.00

Вход свободный.

Крестные ходы

Успенский крестный ход в Березовском благочинии

Традиционный крестный ход в дни Успенского поста по территории Березовского благочиния пройдет с 14 по 28 августа.

Молитвенное шествие 14 августа начнется с Божественной литургии во Введенском храме поселка Березовка. По совершении благодарственного молебна участники хода пешком направятся в поселок Бархатово, откуда на следующий день после Литургии в селе Малый Кускун выступят к поселку Нарва через поселки Малый Кускун и Первоманск, село Шалинское и поселок Сугристое (или деревню Кияй).

18 августа богомольцы сядут на плот. На нем они проплывут до деревни Береть Манского района (23 августа) через поселки Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул и Урман. Здесь будут совершаться богослужения, Таинства, пройдут духовно-просветительские беседы со священником.

С 24 по 28 августа шествие от Берети пройдет через поселки Березовский, Зыково и завершится в Березовке.

Во время крестного хода в храмах населенных пунктов, на местах стоянок и у поклонных крестов будут совершаться Божественная литургия и молебны.

28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, во Введенском храме поселка Березовка будет совершена Божественная литургия.

Все желающие могут присоединиться к крестному ходу в любой точке. Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 286-08-77.

С 14 по 28 августа

Участие бесплатное.

Пожертвование – на сплав по Мане, сумма определяется.

Программа празднования 400-летия основания Енисейска 9-10 августа

9 августа

9:00-9:20 Крестный ход От Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского Собора

9:30-11:30 Церемония освящения Богоявленского кафедрального Собора

10:00-20:00 Ярмарка «Енисейск ремесленный»: авторские мастер-классы мастеров ДПИ; выставка-продажа

Детский стадион

11:30-12:30 Концертная программа с участием звонарей, красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина, акапельного хора

Соборная площадь (пер. Пожарный, 1)

15:00-16:30 Открытие экспозиции «Музей Енисея»

Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова

16:30-17:30 Открытие арт-проекта «Оконницы»

Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова

17:30-19:30 Енисейское застолье «Городские посиделки» ул. Ленина

20:00-21:00 Концерт хораВалаамского монастыря

Главная сцена, набережная р. Енисей

10 Августа

10:00-23:00 Ярмарка «Енисейск ремесленный

Детский стадион

10:00-23:00 Гастрономическая площадка «Енисейская кухня»

Набережная р. Енисей

12:00-13:00 Костюмированное шествие

ул. Ленина, 106-130

13:00-14:30 Торжественный концерт «Енисейск 400»

Главная сцена, набережная р. Енисей

15:00-17:00 Концертные выступления творческих коллективов г. Енисейска

Главная сцена, набережная р. Енисей

20:00-22:30 Концертные выступления творческих коллективов Красноярского края

Главная сцена, набережная р. Енисей

22:45-23:45 Концерт хедлайнера (определяется0

Главная сцена, набережная р. Енисей

23:45-24:00 Праздничный фейерверк

Набережная р. Енисей

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