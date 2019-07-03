Православная афиша Красноярска на июль 2019
Литургия архиерейским чином
7 июля, в Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме города Красноярска.
ул. Горького, 27
Начало в 8.30.
Паломнические поездки
К чтимому Тихвинскому источнику близ г. Заозерный
В Заозерном - - Божественная Литургия, затем Крестный ход к источнику иконы Божией Матери «Тихвинская» протяженностью около 5 км. На источнике желающие могут окунуться и набрать святой воды. Следующий пункт маршрута - г.Бородино, храм св.преп. Сергия Радонежского с мироточивой иконой Сергия Радонежского.
В стоимость входят транспортные расходы, завтрак и обед – за отдельные пожертвования. К поездке можно присоединиться бесплатно на личных автомобилях.
Организатор паломничества — приход Введенского храма города Сосновоборска.
За подробной информацией обращаться по телефонам: +7 (913) 519-75-42; +7 (962) 075-41-78
9 июля
Стоимость поездки 1500 рублей.
Царевич в Сибири: Красноярск-Вознесенка
Участники паломнического маршрута узнают о кругосветном путешествии будущего царя-страстотерпца, о благих последствиях этой поездки для города и края, и ещё – смогут набрать воды из освященного Царского ключа. Запись по телефону 89048925533.
17 июля
Культурно-исторический центр «Успенский»
6 июля, 18.00-18.30
Открытие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества Красноярского края, будет работать до конца июля.
Вход свободный.
6 июля, 18.30-21.00
На набережной Енисея торжественное открытие II Международного Фестиваля Искусств «Колокола»
В программе исполнение Кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева и Сюиты «Мёртвые души» Альфреда Шнитке.
Вход по пригласительным билетам.
24 – 26 июля, 30 и 31 июля, 10.00-17.00
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (по предварительной записи, тел. 8 (391) 299-10-80)
Ежедневно, до 31 июля, 10.00-19.00
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря, экскурсия, кинолекторий «Сибирская Лавра» (по предварительной записи)
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная 55а
Праздник
День Петра и Февронии
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит молебен свв. Петру и Февронии у памятника этим святым около дворца Труда и Согласия.
пр. Металлургов, 22
8 июля, 12.00
Молебен святым благоверным Петру и Февронии во всех храмах Красноярска и края.
8 июля
День семьи, любви и верности
В этот вечер здесь можно будет совершить неспешный променад по набережной, сделать фотографию на память, насладиться видом прекрасных цветочных букетов, и просто приятно провести время наедине друг с другом. Кроме того, на набережной можно будет посмотреть романтические короткометражные фильмы о любви в уединенной и спокойной обстановке или самостоятельно сделать настоящую подкову на удачу. Также, на сцене в районе спуска с улицы Перенсона пройдет тематический концерт.
Левобережная набережная Енисея, в районе спуска от Театральной площади.
8 июля в 18.00
Вход свободный.
«Любовь и верность - два крыла»
Канская городская библиотека им. А.П. Чехова совместно с Канской Епархией предлагают принять участие в ежегодной интернет-викторине «Любовь и верность - два крыла». Ответить на вопросы можно на сайте www.kansklib.ru
Ответы принимаются до 12 часов 5 июля.
Все участники будут награждены сертификатами, победители дипломами и памятными призами.
Итоги интернет-викторины будут подведены на общегородском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности.
Канск
Площадь перед ГДК.
8 июля в 17.00
Вход свободный.
Крестные ходы
Успенский крестный ход в Березовском благочинии
Традиционный крестный ход в дни Успенского поста по территории Березовского благочиния пройдет с 14 по 28 августа.
Молитвенное шествие 14 августа начнется с Божественной литургии во Введенском храме поселка Березовка. По совершении благодарственного молебна участники хода пешком направятся в поселок Бархатово, откуда на следующий день после Литургии в селе Малый Кускун выступят к поселку Нарва через поселки Малый Кускун и Первоманск, село Шалинское и поселок Сугристое (или деревню Кияй).
18 августа богомольцы сядут на плот. На нем они проплывут до деревни Береть Манского района (23 августа) через поселки Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул и Урман. Здесь будут совершаться богослужения, Таинства, пройдут духовно-просветительские беседы со священником.
С 24 по 28 августа шествие от Берети пройдет через поселки Березовский, Зыково и завершится в Березовке.
Во время крестного хода в храмах населенных пунктов, на местах стоянок и у поклонных крестов будут совершаться Божественная литургия и молебны.
28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, во Введенском храме поселка Березовка будет совершена Божественная литургия.
Все желающие могут присоединиться к крестному ходу в любой точке. Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 286-08-77.
С 14 по 28 августа
Участие бесплатное.
Пожертвование – на сплав по Мане, сумма определяется.
Программа празднования 400-летия основания Енисейска 9-10 августа
9 августа
9:00-9:20 Крестный ход От Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского Собора
9:30-11:30 Церемония освящения Богоявленского кафедрального Собора
10:00-20:00 Ярмарка «Енисейск ремесленный»: авторские мастер-классы мастеров ДПИ; выставка-продажа
Детский стадион
11:30-12:30 Концертная программа с участием звонарей, красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина, акапельного хора
Соборная площадь (пер. Пожарный, 1)
15:00-16:30 Открытие экспозиции «Музей Енисея»
Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова
16:30-17:30 Открытие арт-проекта «Оконницы»
Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова
17:30-19:30 Енисейское застолье «Городские посиделки» ул. Ленина
20:00-21:00 Концерт хораВалаамского монастыря
Главная сцена, набережная р. Енисей
10 Августа
10:00-23:00 Ярмарка «Енисейск ремесленный
Детский стадион
10:00-23:00 Гастрономическая площадка «Енисейская кухня»
Набережная р. Енисей
12:00-13:00 Костюмированное шествие
ул. Ленина, 106-130
13:00-14:30 Торжественный концерт «Енисейск 400»
Главная сцена, набережная р. Енисей
15:00-17:00 Концертные выступления творческих коллективов г. Енисейска
Главная сцена, набережная р. Енисей
20:00-22:30 Концертные выступления творческих коллективов Красноярского края
Главная сцена, набережная р. Енисей
22:45-23:45 Концерт хедлайнера (определяется0
Главная сцена, набережная р. Енисей
23:45-24:00 Праздничный фейерверк
Набережная р. Енисей
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