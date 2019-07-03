Каким будет Поклонный крест на Дрокинской горе?
Новая достопримечательность Красноярска вызывает не только позитивные, но и негативные чувства, споры, вопросы и письма в надзорные органы. Однако, возможно, не все знают, что на этом месте появится не просто Поклонный крест, а целый комплекс, единственный в России. На конференции «Церковная архитектура Красноярского края» проект представил его автор, Александр Банников.
Как выбирали место?
- Оно выбрано неслучайно. Наша Дрокинская гора похожа на святую гору Афон, хотя масштабы, конечно, другие, там 2 км, у нас 200 метров. И это нам подсказало общее градостроительное решение всей территории. Мы разработали богословско-ландшафтно-градостроительный комплекс «Святогория». На верхнем ярусе - комплекс Поклонного креста, на восточном склоне оставляем 10 га зеленой территории, на западном склоне, неудобном для застройки, тоже озеленение, возможно виноградники. На нижнем ярусе - храм святого Спиридона Тримифунтского. Крест и храм будут соединены лестницей с семью площадками, каждая посвящена одному из Вселенских соборов, на каждой будет арка.
Возможно строительство монастыря и Лавры. Территория будет развиваться, получится большой комплекс федерального значения вокруг Поклонного креста– таких в России нет. Работа предстоит большая.
Поклонный крест: проблемы и решения
- Никаких канонов на пропорции нет, поэтому кресты очень разнообразные. Подножие тоже может быть разным. Правило простое – крест должен быть красивым. Мы предлагали несколько вариантов, был выбран этот.
Высота самого креста - 33 метра по числу земных лет Христа. Под ним – Голгофа, вокруг которой предусмотрен круговой обход. В Голгофе заложено четыре придела, в частности, на восток придел Распятия, на запад – Воскресения.
Нижняя часть, Голгофа, будет облицовываться полимербетоном, он выглядит как полированный мрамор, почти белый. Металлическая часть креста будет окрашена в белый цвет.
Самая большая проблема креста - сильный ветер. Решение – перфорация. Работали квалифицированные специалисты, один из них участвовал в реконструкции статуи Свободы в Нью-Йорке. Данные испытаний показывают, что конструкция очень прочная, расчетный запас прочности - 500 лет.
Внутри креста предусмотрены площадки, мостики – доступ есть к каждому узлу, что позволит делать регулярный осмотр конструкции.
Еще одна проблема – небольшой участок, всего 20 соток, и удаленный от коммуникаций. Поэтому у нас все автономно, вода привозная, из наружных сетей только электроэнергия.
Каким будет пещерный храм?
- Сейчас стоит задача сделать в Голгофе пещерный храм по типу Гефсиманского. Он будет небольшой, до 50 прихожан, 24 ступени вниз. Предусмотрена и звонница.
Интерьер пещерного храма позволит скрыть металлоконструкции. Отделочные материалы – камень и металл.
Только факты
- Общая высота Поклонного креста – 47 метров.
- Это самый большой Поклонный крест в России, в мире он уступает лишь крестам, установленным в Испании и Македонии.
- Поклонный крест освятили в феврале 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU