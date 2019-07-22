Каждому - по шарику и цилиндру! В красноярском «Роевом ручье» создали игрушки с лакомством для белых медведей

У белых медведей в парке флоры и фауны «Роев ручей» новое любимое развлечение - самые настоящие медвежьи игрушки! Да, и такое бывает. При этом игрушки не какие-нибудь простецкие, а с сюрпризом внутри. В общем, штучный товар, эксклюзив. Для Урсулы, Феликса и Авроры их придумали и изготовили специально.

С игрушкой можно и купаться Фото: пресс-служба Роева ручья

Игрушка для медведя - это большой цилиндр или шар с отверстиями и потайными капсулами, в которые зоологи закладывают лакомства, ароматные растения, рыбий жир или небольшие специальные текстильные диски, пропитанные интересными для медведей запахами.

Феликс и Аврора Фото: пресс-служба Роева ручья

По словам работников зоопарка, медведи в восторге: игрушку можно вволю грызть, катать, купаться с ней и отыскивать те самые сюрпризы. Правда, чтобы найти, надо постараться - так задумано специально, это помогает развивать интеллект у косолапых.

Я тебя съем Фото: пресс-служба Роева ручья

- Урсулу больше всего заинтересовал запах рыбьего жира, который она обожает, Авроре понравилась игрушка с травой внутри, - рассказала «Комсомольской правде» -Красноярск методист парка «Роев ручей» Екатерина Алина. - Когда игрушки в первый раз поместили в вольер, Аврора долго не могла ухватить цилиндр и бросить его в воду, она обнимала игрушку передними лапами, но донести до бассейна не получалось. Тогда Феликс взял цилиндр своей огромной пастью и бросил в воду, Аврора тут же нырнула вслед за ней.

Очень вкусная рыбка Фото: пресс-служба Роева ручья

Игрушками, кстати, надо делиться! И поскольку они очень даже понравились мишкам, решено их сделать побольше и передать в другие зоопарки России.

Купание Авроры и Феликса Фото: пресс-служба Роева ручья

Общество дикой природы изготовило на заказ 64 игрушки (32 шара и 32 цилиндра) - каждому медведю по шарику и цилиндру.