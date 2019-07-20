2019-07-20T18:59:53+03:00
Происшествия

Спасибо, парни! В Дудинке полицейские спасли 37 человек из пожара

На восьмом этаже многоквартирника полыхнула нежилая «гостинка»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Полицейские спасли из пожара 37 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПолицейские спасли из пожара 37 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Дудинке (север Красноярского края) загорелся многоквартирный жилой дом по улице Дудинской. В одночасье полыхнула квартира на восьмом этаже . Случилось все поздним вечером 19 июля, но было светло - на севере сейчас полярный день. Завидев зарево, соседи позвонили в полицию, спасателям и медикам. Огонь все сильнее набирал силу...Этот пожар мог закончиться большой трагедией. Мог. Но не закончился - благодаря двум полицейским, Василию Виноградову и Артуру Черемнякову.. Они первыми примчались на место.

Полицейские Василий Виноградов и Артур Черемняков Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские Василий Виноградов и Артур Черемняков Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские поняли: счет идет на секунды, и эвакуировать людей надо как можно быстрее.

- Не дожидаясь приезда экстренных служб, сотрудники полиции приняли решение об эвакуации людей из горящего здания. Полицейские стучались в двери, будили жильцов и просили покинуть здание, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в региональном главке МВД.

Дом с "гостинками" Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Дом с "гостинками" Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Из пожара полицейские вывели 37 человек. К тому моменту на место подоспели пожарные расчеты. Очевидцы рассказывают, что огонь так гудел, что в соседних домах слышно было. Когда пожарные принялись тушить, он уже начал распространяться на крышу... Впрочем, справились быстро. Сейчас идет расследование ЧП, выясняют, что именно могло загореться. естные говорят: «Не живет там никто: как загорелась - не понятно». А еще говорят про сильный запах жженой проводки - его тоже было слышно в соседних домах.

Жители Дудинки в соцсетях обсуждают геройский поступок полицейских.

- Кто-то стоял и на телефон снимал, а они 37 человек вывели... Спасибо, парни, - пишут дудинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спасите Беляша. В Красноярске ищут хозяев коту, которого выкинули в лесу жестокие хозяева
«Ротор» нанес разгромное поражение «Енисею» в матче ФНЛ
В Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режима
Пьяный молодой человек разгромил горшки с цветами в центре Красноярска
Стая бродячих собак напала в Студгородке на жительницу Красноярска
Красноярск снова накрыла едкая дымка и запах гари
За ремонт дороги на Свободном на гендиректора «Красноярскдорремстроя»  завели уголовное дело
В Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицах
В Солнечном на неделю отключат горячую воду
В Туве на реке перевернулась лодка: один человек пропал без вести
Жительница Хакасии «обломила» телефонного мошенника в самый интересный момент
В Красноярске изменится расписание двух городских электричек
В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы
В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой
В Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалисты
В Красноярске наказали организацию, неправильно арендующую объект культурного наследия
Нефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода
В Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест
Во время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащими
В Красноярске будут судить заказчика неудавшегося убийства
Новое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителя
В Красноярске на 4 года осудили боевика, пропагандирующего терроризм в соцсетях
В Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью
Спасатели успокоили: жителям Тувы больше не угрожает паводок
В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные горожане
Красноярский MixMax могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности
Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки
В Красноярском крае «потрошителям» банкоматов дали от 4 до 6 лет колонии строгого режима
В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему