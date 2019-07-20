Спасибо, парни! В Дудинке полицейские спасли 37 человек из пожара

В Дудинке (север Красноярского края) загорелся многоквартирный жилой дом по улице Дудинской. В одночасье полыхнула квартира на восьмом этаже . Случилось все поздним вечером 19 июля, но было светло - на севере сейчас полярный день. Завидев зарево, соседи позвонили в полицию, спасателям и медикам. Огонь все сильнее набирал силу...Этот пожар мог закончиться большой трагедией. Мог. Но не закончился - благодаря двум полицейским, Василию Виноградову и Артуру Черемнякову.. Они первыми примчались на место.

Полицейские Василий Виноградов и Артур Черемняков Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские поняли: счет идет на секунды, и эвакуировать людей надо как можно быстрее.

- Не дожидаясь приезда экстренных служб, сотрудники полиции приняли решение об эвакуации людей из горящего здания. Полицейские стучались в двери, будили жильцов и просили покинуть здание, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в региональном главке МВД.

Дом с "гостинками" Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Из пожара полицейские вывели 37 человек. К тому моменту на место подоспели пожарные расчеты. Очевидцы рассказывают, что огонь так гудел, что в соседних домах слышно было. Когда пожарные принялись тушить, он уже начал распространяться на крышу... Впрочем, справились быстро. Сейчас идет расследование ЧП, выясняют, что именно могло загореться. естные говорят: «Не живет там никто: как загорелась - не понятно». А еще говорят про сильный запах жженой проводки - его тоже было слышно в соседних домах.

Жители Дудинки в соцсетях обсуждают геройский поступок полицейских.

- Кто-то стоял и на телефон снимал, а они 37 человек вывели... Спасибо, парни, - пишут дудинцы.