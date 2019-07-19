«Спасибо всем, кто верил»: норильчанин, потерявший ногу, спасая жену, делает первые самостоятельные шаги

Первый шаг, второй, третий. Осторожные, но уверенные. Без опор никак пока, нужно немного пообвыкнуть – и тогда хоть марафон бежать. 33-летний норильчанин Иван Клочков выложил в своем Инстаграме 10-секундное видео. И подписал: «Первые шаги! Сегодня замечательный и знаменательный день! Спасибо моей сказочной жене за веру и поддержку! Ее невероятные силы и помогают мне делать эти шаги. Спасибо мастеру своего дела. Трудностей ещё немало, но благодаря профессионализму Михаила, возможно все. Спасибо всем кто верит, поддерживает и радуется вместе с нами!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721100" frameborder="0"></iframe> Норильчанин, потерявший ногу ради спасения жены, делает первые самостоятельные шаги.

Чего стоили молодому человеку эти шаги, поймут только те, кто знает его историю. «Комсомолка» уже писала о нем весной этого года и с тех пор следит за судьбой Ивана Клочкова.

11 ноября 2018 года он вместе со своей женой Дашей и двумя ее подругами собрались в кино на последний сеанс. Купили билеты и решили немного подышать свежим воздухом, несмотря на то, что было довольно морозно. Стояли возле памятника строителям Норильска, разговаривали. И вдруг словно внутренний голос заставил Ивана повернуть голову – он увидел, как на них с бешеной скоростью боком летит черный автомобиль. Оттолкнул девушек, чтобы не погибли. А сам пострадал – в результате того ЧП он лишился правой ноги ниже колена. Врачи сделали все возможное, но увы, спасти ее не удалось.

Обычно люди в такой ситуации теряют смысл жизни, уходят в себя и сдаются. Но только не Иван. Уже через две недели после аварии он одержал первую победу – на костылях покорил лестничный пролет в больнице. И уже тогда заявил: костыль – опора временная, а он хочет ходить самостоятельно, как раньше. Для этого ему нужен протез.

Собрать деньги на дорогостоящий протез помогла труппа Заполярного театра драмы, где работает жена Ивана Даши и ее подруги, - дали благотворительные спектакли.

Однако пришлось столкнуться с рядом проблем: «В Норильск почти пришло лето. А мы продолжаем бумажную борьбу за протез, но как всегда есть 100500 надуманных и не логичных причин навязывающих мне то, что кем-то придумано. Как всегда на бумаге все просто, а в действительности надо потратить много сил и времени, что бы реализовать своё желание, подкреплённое законом» - написал Иван в своем Инстаграме 6 июня. А уже 24 июня он сообщил: «До свидания Норильск, здравствуй Санкт-Петербург! Закончив все квесты, наконец-то пришло время заняться протезированием. Так что скоро тюнингую ногу и буду гулять. Спасибо всем кто поддерживает».

Лечение, реабилитация, возвращение к обычной жизни. В общем, самое сложное Иван уже преодолел.

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- Я к детям торопился, – клялся в суде 34-летний водительHyundai Артур Умаров. – Наскочил колесом на сугроб, занесло. Зачем так мчался? 70 километров, не больше.

Больше, почти под сотню. На это указали и очевидцы, и записи с камер видеонаблюдения. В тот вечер, 11 ноября прошлого года, они зафиксировали: в маленькую группку на тротуаре в центре Норильска (Красноярский край) на скорости влетела черная иномарка. Это было по-настоящему жутко: людей разметало, как кегли (подробнее).