Почему люди теряются в лесу? Красноярские спасатели напомнили простые правила безопасности

Красноярские спасатели обеспокоены началом ягодно-грибного сезона. Как только начинается сезон сбора дикоросов, возрастает и количество звонки в экстренные службы с сообщениями о том, что кто-то заблудился в лесу и срочно требуется помощь в поисках.

Только за июнь месяц, по данным краевого учреждения «Спасатель», совершено около 15 выездов на поиски туристов, сборщиков дикоросов (грибов, ягод) и заблудившихся в горно-таежной местности, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Так, накануне спасатели выезжали в Железногорск на поиски мужчины, который ушел в лес и не вернулся. Было обследовано 20 км лесного массива и 43 км лесных дорог. Грибник до сих пор не найден, поиски продолжаются.

Почему же так происходит, что люди не могут найти дорогу из леса домой? Специалисты говорят:

- Основные причины, по которым люди теряются в лесу, это незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Большинство потерявшихся – пожилые люди. Они зачастую переоценивают себя и свои физические возможности. Без сопровождения более молодых спутников, забредают в глухую тайгу и не могут самостоятельно найти обратную дорогу.

Вот несколько правил от спасателей, которые нужно взять на заметку:

- Не отпускать детей и пожилых людей в лес одних.

- Не забывайте дома компас, спички и мобильный телефон.

- Предупреждать близких о том, куда вы направляетесь и когда вернетесь.

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