В страшном ДТП в Туве погибли семь человек, среди них – трое детей. Следственный комитет республики начал проверку. Как сообщили в ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск, это произошло накануне, 18 июля, около 21 часа на 18-м километре автотрассы Кызыл – Эрзин.

Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Camry, за рулем которой находился сотрудник силового ведомства, вылетела на большой скорости на полосу встречного движения. Вероятно, водитель не справился с управлением. В тот момент ему навстречу двигалась «Лада Приора», в ее салоне находились восемь человек.

Удар был настолько сильным, что в результате погибли семь человек из восьми, которые находились в отечественном авто. В том числе маленькие дети в возрасте 3, 4 и 9 лет. Также погиб и предполагаемый виновник аварии, водитель иномарки. Два человека чудом остались в живых и были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник аварии выехал на встречную полосу. Фото: УМВД России по Республике Тыва

На место трагедии выехала следственная группе во главе с руководителем следственного управления СК России по Республике Тыва Юрия Федотова. По результатам проверки буде принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй на автомобиле УАЗ погибли десять человек, среди них семь детей.