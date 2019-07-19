2019-07-19T04:19:44+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Туве погибли семь человек, среди них – трое детей

Предполагаемый виновник аварии выехал на встречную полосу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В страшном ДТП в Туве погибли семь человек, среди них – трое детей. Фото: сайт СК России по Республике ТываВ страшном ДТП в Туве погибли семь человек, среди них – трое детей. Фото: сайт СК России по Республике Тыва
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В страшном ДТП в Туве погибли семь человек, среди них – трое детей. Следственный комитет республики начал проверку. Как сообщили в ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск, это произошло накануне, 18 июля, около 21 часа на 18-м километре автотрассы Кызыл – Эрзин.

Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Camry, за рулем которой находился сотрудник силового ведомства, вылетела на большой скорости на полосу встречного движения. Вероятно, водитель не справился с управлением. В тот момент ему навстречу двигалась «Лада Приора», в ее салоне находились восемь человек.

Удар был настолько сильным, что в результате погибли семь человек из восьми, которые находились в отечественном авто. В том числе маленькие дети в возрасте 3, 4 и 9 лет. Также погиб и предполагаемый виновник аварии, водитель иномарки. Два человека чудом остались в живых и были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник аварии выехал на встречную полосу. Фото: УМВД России по Республике Тыва

Предполагаемый виновник аварии выехал на встречную полосу. Фото: УМВД России по Республике Тыва

На место трагедии выехала следственная группе во главе с руководителем следственного управления СК России по Республике Тыва Юрия Федотова. По результатам проверки буде принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй на автомобиле УАЗ погибли десять человек, среди них семь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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