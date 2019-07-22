В беге, танце и с песней по жизни

По традиции, ключевыми были спортивные мероприятия. Праздники это ведь не только концерты, застолья или праздное безделье. А люди дела всегда являются самыми активными участниками всех спортивных мероприятий. Так, в субботу на норильском стадионе «Заполярник» прошли легкоатлетические эстафеты. Для тех, кто побоялся помериться силами в беге, работали интерактивные зоны по мини-футболу, кроссфиту, армрестлингу и другим видам спорта. На Гвардейском площади горожане смогли посмотреть выставку производственной техники предприятий «Норникеля», а также мотоциклов. Уникальные машины можно было потрогать и сфотографироваться с ними. Праздник продолжился в воскресенье. Шоу-дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов, программа от клуба служебного собаководства «Дог-шоу» - на любой вкус можно было найти себе мероприятие. В районе Талнах в воскресенье тоже некогда было скучать. Филиал городского музея провел день открытых дверей и предложил всем желающим принять участие в квест-игре. А в районе Кайеркан состоялось карнавальное шествие «Город детства», театрализованная программа для детей «Поляна сказок» и, конечно же, концертная программа с участием творческих коллективов Норильска.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Такое внимание властей города и края к празднованию Дня металлурга не случайно. Отрасль для северных территорий является не только градообразующей, но и обеспечивает львиную долю бюджетных вливаний края. Для самого же Норильска вклад металлургов просто нельзя переоценить:

- Думаю, в свое время, принимая решение отмечать День города, День металлурга и День компании «Норникель» как один праздник, мы не ошиблись, - комментирует Валерий Семенов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ.- Норильск – это большая семья, неразрывно связанная с комбинатом и городом. Одна часть этой семьи плавит металл, другая – лечит, учит, организует досуг. В этом единстве и есть сила норильчан.

Фото: пресс-служба «Норникеля»

Норильчане и, правда, народ особенный. Крайности севера, сложные условия для любых видов работ и территориальная отдаленность делают этих людей цельными личностями, твердо стоящими на ногах, знающими, чего они хотят добиться.

Кстати руководство «Норникеля» от своих подчиненных не отстает и активно принимает участие во всех спортивных мероприятиях. Так, руководители и заслуженные работники Медного завода приняли участие в пробеге, приуроченному ко Дню металлурга и к 70-летнему юбилею деятельности предприятия:

Фото: пресс-служба «Норникеля»

- Наш пробег олицетворяет собой слаженную работу всего коллектива Заполярного филиала, - прокомментировал событие директор Медного завода ЗФ «Норникеля» Александра Леонова. - Это движение, путь из глубин земли крупиц металла к людям. Это рукотворный, трудный путь, созданный горняками, обогатителями и металлургами. Это трудовая эстафета, за каждым этапом которой стоят десятки профессионалов своего дела.