«Актерствовал, даже пустил слезу»: в Хакасии отчим до смерти забил 4-летнего мальчика и пытался выдать все за падение с лестницы

Этот дикий случай произошел в Саяногорске (Хакасия). Отчим зверски забил 4-летнего пасынка и пытался представить все как несчастный случай. Однако его уличили во лжи эксперты.

18 июня 2019 года к одному из жителей дачного поселка на окраине Саяногорска прибежал сосед. От мужчины разило алкоголем, на руках он держал маленького ребенка, своего пасынка. Мальчик был без сознания (уже в коме – это станет известно потом).

- Вызывай «скорую»! – кричал отчим. – Вот, с лестницы упал, расшибся.

Пока ехала «неотложка», 37-летний мужчина старательно разыгрывал трагедию. Актерствовал, даже пустил слезу. Притворно сокрушался, что не досмотрел. Жена, мол, уехала с дачи домой, оставила сына на него, а он…

Малыша тут же доставили в больницу. Диагноз был - закрытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, чтобы он выкарабкался, но было уже поздно. На следующий день ребенок умер.

Врачи сделали все, чтобы ребенок выкарабкался, но было уже поздно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Провели экспертизу. И вот она-то показала: это не несчастный случай. Характер травм был такой, что не получишь при падении с высоты. Тем более лестница была – в три ступени. Стало очевидно: ребенка жестоко избили. И главный подозреваемый – отчим (кстати, ранее судимый). На даче они были одни.

По факту смерти малыша было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

- Вот версия следствия: обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес мальчику руками и ногами множественные удары по голове, туловищу и конечностям, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Хакасии. - После причинения телесных повреждений, злоумышленник, обратился к соседу по даче и попросил вызвать скорую помощь, инсценировав ситуацию о получении пасынком травм при падении.

Чем именно так раздражал ребенок отчима, выясняется. Впрочем, подозреваемый категорически отрицает, что избил мальчика. Сейчас с ним и матерью погибшего ребенка работают следователи, семью проверяют.

Если вина отчима будет доказана, он может получить до 20 лет лишения свободы.

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