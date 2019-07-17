Губернатор Александр Усс: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!»

Принять участие в акции «Губернаторский дневник» может каждый школьник. Для этого нужно лишь хорошо учиться, получать «пятёрки». 30 победителей, набравших больше всего отличных отметок в своей возрастной категории (из младших, средних и старших классов), приглашаются на встречу с губернатором, на которой они получают автограф главы региона в дневнике.

«Вы учитесь лучше меня!»

В этом году встреча впервые прошла в небольшом, но торжественном зале - Губернаторском.

- Впервые вижу в этом зале таких гостей, - заметил Александр Усс. – Это зал для совещаний правительства Красноярского края, здесь обычно сидят генералы, министры, руководители Заксобрания, здесь проводит встречи президент страны, когда приезжает к нам. Например, в этом зале Владимир Путин принял решение о создании Сибирского федерального университета. То, что сейчас здесь сидите вы - символично. Может, через много лет вернетесь сюда, но уже как руководители региона.

Даже одна пятерка – плод серьезного труда, а когда одни пятерки - это заслуживает признания и уважения. И мне хочется верить, что для вас это не только труд, но и радость от новых знаний. Знание - это границы окружающего мира, сколько знаете, такие и границы. Хочу пожелать, чтобы вы расширяли свое представление о мире и меняли его к лучшему.

- А как вы учились в школе, - поинтересовалась третьеклассница Алиса Кизесова из красноярской школы №49.

- Вы учитесь лучше меня! Помню, после третьего класса я увидел, что за год все пятерки. Но это было один раз. Всегда было больше пятерок, но и четверки были. А в институте учился намного лучше, юридический факультет Красноярского университета закончил с красным дипломом, что определило мой карьеру ученого и позволило стать кандидатом и доктором наук.

- Какой предмет был для вас любимым, - уточнила третьеклассница Диана Кузнецова из красноярской школы №143.

- Наверное, история. Я ее воспринимал не как предмет, а как книгу, которую надо читать и больше узнавать о мире.

- Равнозначны ли шансы на поступление в вуз у городских и сельских выпускников, - спросил Руслан Катренко из Сухонойской школы.

- Я сам человек деревенский, родился в селе Новогородка Иланского района, учился в маленькой школе. И поступил в университет. Сейчас, благодаря Интернету, возможностей для образования намного больше. Считаю, что наше сельское происхождение, наоборот, открывает нам двери. Когда учился в Германии, всегда говорил, что я из села и немецкий язык нам преподавал физрук. Но через год уже сам читал лекции на немецком языке.

- Будет ли в Красноярске летняя универсиада, - это вопрос Ангелины Паппенгейм из красноярской школы №152.

- То, что у нас прошла Зимняя универсиада - это большая удача! Думаю, у нас будут крупные соревнования как ее продолжение. В декабре пройдет чемпионат России по фигурному катанию, уже пора бронировать билеты. Надеемся, что будет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Что касается летней универсиады - сомневаюсь. Но, может, у вас получится. Я всегда говорю, будьте реалистами, требуйте невозможного! Ставьте цели, которые очень высоки и старайтесь их достичь.

Самый главный результат Зимней универсиады в том, что мы поняли - нам многое по плечу. Она признана лучшей за всю историю и это оценка Международной федерации студенческого спорта.

- Что вы как губернатор делаете для детей края, - спросил первоклассник Красномаяковской школы Матвей Дмитрук.

- Для детей работаю не только я, а вся наша большая управленческая команда. Главное, чтобы родители имели работу и достойную зарплату, тогда и детям будет хорошо.

- Вам нравится ваша должность, - интересно Сергею Чопанову из Верхнего Кужебара.

- У меня тяжелая работа. Могу сказать, что сюда не рвался, но и отказаться не мог. Это мой долг. Я постараюсь сделать так, чтобы пять лет, которые мне поручены, были успешными для края и после этого я мог смотреть в глаза людям.

- А вы любите рыбалку? Если да, то приезжайте к нам в Верхний Кужебар, - пригласил Артем Ходенёв.

- Рыбалку я люблю, это для меня лучший отдых. Постараюсь приехать, договорились.

Первоклассники нашли свою семью в историю края

Первоклассники, которые еще не получают отметок, в год 85-летия Красноярского края выполняли творческое задание «Моя семья в истории края»: искали в семейном архиве фото, связанное с историей и современностью Красноярского края и рассказывали истории, связанные с этой фотографией.

Дмитрук Матвей из Красномаяковской школы рассказал историю своей прапрабабушки, которая всю жизнь работала учителем начальных классов. А бабушка, Любовь Павловна Овчеренко, тоже работает учителем начальных классов и учит Матвея. Она, кстати, каждый год с разными учениками приезжает на встречу с губернатором, но впервые – с внуком!

- Огромное спасибо за хорошее настроение и за удивительную встречу! Всё было интересно и замечательно, много впечатлений, - сказала Любовь Павловна.

Иоганова Диана из Кошурниково узнала из рассказов прадедушки, что его хорошим товарищем был Константин Журавлев - один из участников экспедиции изыскателей, которые погибли и чьими именами названы станции Кошурниково, Стофато, Журавлево. В семье есть традиция во время всех важных событий приходить к памятнику изыскателям. «У нашей семьи есть своя история, пусть и не очень значимая для края, но имеющая огромное значение для нашего рода», написала Диана.

София Сапега из красноярской школы №108 рассказала о свой бабушке, которая воспитывает 5 будущих мужчин из детского дома, о победе в конкурсе «Лучший костюм болельщика универсиады» и о многом другом: «Мой жизненный путь и моей семьи - быть всегда активными!».

Меркулов Арсений из красноярской школы №10 рассказал о поколении победителей, в числе которых и его прадед. «Я хожу с его портретом в Бессмертном полку», пишет Арсений. Дедушка и бабушка – поколение созидателей, они строили Железногорск. Папа, дизайнер Андрей Меркулов, - поколение благоустроителей. «Именно мой папа создал логотип завода «Красмаш». А ещё в городе есть много вывесок, которые придумал папа», - рассказал Арсений. Он мечтает стать архитектором и потому спросил губернатора, какие здания ему нравятся. И вот что ответил Александр Викторович:

- Люблю проектировать, сам рисую и, говорят, неплохо получается. Любимое здание – наш аэропорт. Для успешного развития региона нужны хорошие аэропорт и университет. Так получилось, что с самого начала я – президент СФУ и был председателем совета директоров аэропорта. Я хотел, чтобы аэропорт имел свое неповторимое красноярское лицо. Если еще там не были, обязательно побывайте. Внутри есть огромный экран, 38 метров, на котором показывают нашу природу и лица наших людей. А еще есть настоящий спутник, сделанный в Железногорке – все спутники связи страны родом из нашего края. Есть копии картин Сурикова и других наших художников. Люблю это здание как место встреч и проводов. Дети одной реки – эту фразу придумал я сам. Очень люблю этот образ, ассоциации, которые она вызывает - нас всех соединяет Енисей!

Список победителей 2019

1 класс

1. Меркулов Арсений, 1В, школа №10, Красноярск

2. Сапега София, 1Б, школа №108, Красноярск

3. Дмитрук Матвей, 1 кл., Красномаяковская СОШ

4. Иоганова Диана, 1 кл., МБОУ №8, Кошурниково

5. Коробейников Дмитрий, 1А, МБОУ СШ №3, Енисейск

1-4 классы

1. Галимов Айдар, Елгинская ООО филиал МКОУ Березовская СОШ, 3 класс

2. Ходенёв Артем, МБОУ Верхнекужебарская СОШ им. В.П.Астафьева, 4 класс

3. Чопанов Сергей, МБОУ Верхнекужебарская СОШ им. В.П.Астафьева, 4 класс

4. Шпакова Арина, МБОУ Александро-Ершинская СШ, 4 класс

5. Гончарова Надежда, ЧОУ СОШ №48 ОАО РЖД, 3 класс

6. Кованова Александра, МОБУ СОШ №12, Минусинск, 4Б

7. Волчков Владислав, МАОУ СШ №143 им. Героя Советского Союза А.В.Тимошенко, 2Д

8. Кузнецова Диана, МАОУ СШ №143, 3Д

9. Кизесова Алиса, МАОУ СШ №49, 3 "А" класс, г. Красноярск

10. Паппенгейм Ангелина, МАОУ "Средняя школа №152 имени А.Д.Березина", Красноярск, 3Д

5-8 классы

1. Негодеев Сергей, ЧОУ СОШ №48 ОАО РЖД, п. Мана, 7 класс

2. Дукалева Маргарита, ЧОУ СОШ №48 ОАО РЖД, п. Мана, 5 класс

3. Талалуев Денис, ЧОУ СОШ №48 ОАО РЖД, п. Мана, 5 класс

4. Былкова Кристина, СОШ №16, с. Маринино, 5 класс

5. Фоменко Юлия, МКОУ Центральная ООШ, 6 класс

6. Степанов Станислав, школа №143, Красноярск, 7Д

7. Алексеенко Александра, МАОУ Лицей № 102, Железногорск, 7 класс

8. Суворова Екатерина, МОБУ СОШ №12, Минусинск, 8А

9. Вернер Анастасия, МОБУ СОШ №12, Минусинск, 5Б

10. Приходько Тамара, МБОУ СШ №3, Красноярск, 6Б

9-10 классы

1. Зуйкина Виолетта, МКОУ Новоберезовская СОШ, 9 класс

2. Решетень Кристина, МКОУ Такучетская школа, 11 класс

3. Катренко Руслан, МБОУ Сухонойская СОШ, 10 класс

4. Петров Сергей, МБОУ Фаначетская СОШ №9, 9 класс

5. Нестеренко Владислав, МБОУ Сухонойская СОШ, 10 класс

6. Лихачева Юлия, МБОУ СШ № 46, Красноярск, 10 Б

7. Семенова Ксения, МБОУ СШ № 46, Красноярск, 10 Б

8. Эйснер Ольга, МБОУ СШ № 46, Красноярск, 10 Б

9. Стерхов Михаил, гимназия №10 им. А.Е.Бочкина, Дивногорск, 9А

10. Киричкова Ксения, МБОУ СШ №98, 9Б

11. Кушнер Эмиль, МОБУ «Русская школа», Минусинск, 9Б

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