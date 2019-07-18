В красноярском зоопарке черный ягуар сбежал из вольера

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло выходящее за рамки событие: из вольера сбежал черный ягуар Яго. Подобного не случалось за всю 19-летнюю историю зоопарка.

Хищник провел на свободе не менее четверти часа. Его обнаружили за несколько минут до открытия – примерно в 8:50. У ворот уже начали собираться посетители, покупали билеты. В это время сотрудники зоопарка как раз заканчивали обход территории и осматривали все с пристрастием.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в администрации «Роева ручья»:

- Яго заметил охранник. Он как раз проходил мимо, когда увидел ягуара – тот лежал возле своего вольера. Смотрел на человека, но не двигался. Охранник тут же сообщил по рации, что ягуар оказался на свободе. Затем об этом оповестили по громкой связи. В вольеру быстро собрались сотрудники, ветеринары, оцепили все пути бегства. Чтобы не нервировать животное и не подвергать опасности людей, решили сначала усыпить его при помощи дротика, затем аккуратно вернули в вольер.

Как ягуару удалось выбраться из вольера, пока не установлено. Сейчас в «Роевом учреждении» ведется служебная проверка. Могло ли животное самостоятельно открыть запоры? Или халатность допустил кто-то из персонала? К сожалению, на аллее с кошачьими нет видеокамер, они бы облегчили задачу поиска виновного. Официальную версию в учреждении пока не озвучивают. Но уверяют, что после случившегося проверили все запоры и замки на клетках и вольерах.

- Объяснительные пишут все, кто имел доступ к вольерам с кошачьими. Когда найдут виновного – наказание будет вплоть до увольнения. Потому что самое худшее, что может сделать сотрудник зоопарка – это выпустить животное на волю. С позиции безопасности посетителей и самого животного, - сообщает Екатерина Белянина.

Была ли реальная опасность? Безусловно была. Несмотря на то, что Яго с самого рождения живет в окружении людей, получает от них пищу, он все равно остается хищником, животный инстинкт у него никуда не делся. Почувствовав опасность, он мог вести себя непредсказуемо.

Напомним, что Яго родился в 2012 году в зоопарке Екатеринбурга. Мать сразу же отказалась от него. В возрасте полугода его передали в цирк, но (видимо, артист из него получился некудышний или по каким другим причинам) в 2017 году Яго дали отставку и определили на постоянное место жительства в Красноярск. Сейчас ему 7 лет, по меркам его вида, Яго – парень в рассвете лет. В дикой природе продолжительность жизни ягуара редко превышает 12 лет. Но в зоопарке большая кошка может дожить и до 25 лет.

И последнее: животное испытало серьезный стресс от случившегося, - уверяют специалисты. – Когда его обнаружили, он находился рядом со своим жилищем, которое считал безопасным жилищем. Оказавшись на свободе, он не знал, что с ней делать, смотрел на людей ошалевшими глазами. И от этого он становился еще более опасным.

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