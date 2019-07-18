Невеста даже туфелек не намочила! В Туве спасатели перевезли молодоженов через затопленную паводком дорогу

Паводок паводком, а свадьбу отменять нельзя! В Туве спасатели помогли молодоженам отметить самый счастливый день в жизни по национальному обычаю. Как? Переправив влюбленных и их гостей через подтопленную паводком дорогу у села Хондергей. При этом, как рассказали в ГУ МЧС по Туве, невеста даже туфелек не намочила - в белоснежном подвенечном платье, нежная и прекрасная, вместе с взволнованным женихом ступила на другой берег. А между тем, волноваться молодым было о чем - большая вода пришла в село, подтопило не только дорогу, но и придомовые территории. Но влюбленные решили: свадьбе быть, и так много лет ее ждали...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720959" frameborder="0"></iframe> Cпасатели перевозят свадьбу через подтопленную дорогу в Туве.Видео: ГУ МЧС по Туве

- По традициям тувинцев, свадьбу надо отмечать в доме жениха, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск в региональном главке МЧС. - Невеста из села Хондергей (Дзун-Хемчикский район), а жених из Ак-Довурака. Вот после выкупа свадьба (а там было около 20 человек гостей) и отправилась в дом жениха - это примерно 100 километров. Конечно, мы в тот день и других жителей Хондергея перевозили, эвакуировали, доставляли продукты в отрезанное паводком село, но помочь свадьбе - дело святое. Сейчас там идет откачка воды с придомовых территорий, река отступает.

Невеста даже туфелек не намочила Фото: ГУ МЧС по Туве

Молодожены, к слову, вместе уже довольно давно, у них пятеро совместных детей. Невеста Хорагай и жених Дозураш Саая ровесники (обоим по 33 года). Конечно, свадьбу они планировали заранее, все чин по чину - заявление подали, гостей созвали, платье Хорагай подбирала долго. А потом пришла большая вода, и Хондергей отрезало. Как быть, что делать? Не отменять же. Как-никак 6 лет собирались.

У пары пятеро детей, все они с восторгом смотрели на взволнованную маму в свадебном платье и торжественного отца Фото: ГУ МЧС по Туве

- Чувства проверяли временем, - смеется Хорагай Саая. - Да, и дети ждали, готовились.. Спасателям спасибо - выручили. Без переправы не знаю, как бы мы справились. А так - воспоминание на всю жизнь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ГУ МЧС по Туве рассказали, что дорога в Хондергей восстановлена и работает в штатном режиме - вода отступает. В целом же уровень воды в реках Тувы растет - в среднем на 8 сантиметров за минувшие сутки. Связано это с обильными осадками в регионе. Синоптики предупреждают, что до конца недели в республике задержатся дожди.