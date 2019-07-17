2019-07-17T15:10:44+03:00
Дом. Семья

Готовится к переезду. Истощенная белая медведица, спасенная в Норильске, набрала 12 килограммов

Ветеринары продолжают бороться за жизнь малышки, но где именно она будет жить - не известно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасенная в Норильске медведица набирает вес Фото: пресс-служба Роева ручьяСпасенная в Норильске медведица набирает вес Фото: пресс-служба Роева ручья
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Все еще худая, с обвисшей шкурой, но уже немного окрепла – белая медведица из Норильска постепенно набирает вес, сообщили в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей». Напомним, белую медведицу заметили в Норильске в середине июня. Сразу поняли, что она совсем еще медвежонок. Несколько дней малышка скиталась в заполярном городе по свалкам в надежде раздобыть хоть какой-то пищи.

Переживали за малышку всей страной. Известный дрессировщик Эдгард Запашный, узнав об истории медведя, рассказал, что многие писали ему с просьбой вмешаться в судьбу медвежонка. 20 июня ее изловили сотрудники Роева ручья и вертолетом доставили в Красноярск. С тех пор над медведицей хлопочут ветеринары. И уже есть кое-какие позитивные сдвиги в ее состоянии, хотя, не скрывают специалисты, процесс восстановления идет медленно. За три недели животное восполнило потерю мышечной массы на 12 кг, ее вес на сегодняшний день - 118 килограммов. Еще мало, но уж не так опасно.

Медведица много спит, охлаждается в воде и трется боками о стены вольера Фото: Роев ручей

Медведица много спит, охлаждается в воде и трется боками о стены вольера Фото: Роев ручей

- Сейчас белая медведица живет в карантинном вольере, за ней наблюдают ветеринары, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе зоопарка. - Медведица много спит, во время бодрствования охлаждается в воде, активно обследует вольер и мокрая трется об стены, решетки и пол, поэтому шерсть на боках и лапах остается испачканной - как бы мы ни старались ее отмыть.

Постоянный вольер для малышки уже готовят, так что она готовится к переезду в удобную «квартиру» с личным бассейном. Впрочем, останется ли малышка в парке флоры и фауны – пока неизвестно. Решение, где именно она будет жить после восстановления, – за Росприроднадзором.

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Совсем выбился из сил. Еле волочил ноги, даже еле моргал. Несколько шагов, и падает на землю. Передохнул и потащился в сторону мусорки… На днях фотограф Ирина Яринская, а вместе с ней и половина Норильска Красноярского края стали очевидцами необычного явления (подробности).

Живи счастливо, Умка! В Норильске спасли истощенную белую медведицу и готовят к перевозке в Роев ручей

Животное измучено и испытывает серьезный стресс – требуется срочное лечение (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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