Кто в трактористы, кто в визажисты… А красноярцы хотя стать проводниками в поездах

Бывает так: работаешь-работаешь много лет в одной компании, освоил все азы мастерства, начальство в тебе души не чает, коллеги – золото, зарплатой тоже не обижен. Но чего-то не хватает. Понимаешь, что каждый твой день – дежавю. А ты ведь еще молод, полон сил и хочется попробовать себя в чем-то новом. Например, стать водолазом, кондитером, тамадой на свадьбах или авиадиспетчером.

Стоит ли себе отказывать, если очень хочется? Тем более, что существуют различные школы и курсы, где можно переобучиться и в 25, и в 55. На днях исследователи отобрали запросы со словами «где учат» и «где выучиться» в поисковой системе «Яндекс». И вот какие результаты получились: в Хабаровске чаще всего хотят стать пожарными, в Якутии – авиадиспетчерами, в Санкт-Петербурге – стоматологами, в Сочи – судьями, а в Волгограде – патологоанатомами.

Однако самая популярная профессия в стране, судя по запросам, – проводники поезда. В списке городов, где чаще всего ее выбирают, Краснодар, Воронеж, Иркутск и Красноярск! Что же такого в этой профессии? Спросим напрямую у самих проводников.

Алла Шуварова – начальник фирменного поезда «Енисей» №55/56 Красноярск – Москва:

- Знаете, в чем романтика нашей профессии? Можно объехать всю Россию бесплатно – от Калининграда до Владивостока – куда ходят пассажирские поезда РЖД. И даже дальше. А сколько интересных людей можно встретить, сколько жизненных историй услышать. Вагон – это как второй дом, а пассажиры – его гости. И при этом можно заработать хорошие деньги.

Стать проводником несложно. Требования: возраст от 18 до 45 лет, образование не ниже среднего. Берут и мужчин, и женщин. Поскольку проводнику приходится общаться с людьми, ему требуется выдержка и самоконтроль. Так что первым делом придется пройти тестирование у психолога. Приготовьтесь отвечать на самые разные каверзные и провокационные вопросы. Если справитесь, то психолог выдаст направление на медкомиссию.

Любовь красноярцев к железной дороге разделяют иркутяне, воронежцы и краснодарцы

И после нее начинается трехмесячное обучение в депо под руководством опытных инструкторов. Изучают организацию безопасности, стандарт обслуживания, оборудование вагона. И как действовать в нестандартной ситуации. Скажем, вдруг неадекватный пассажир попадется – его нужно успокоить или вызвать начальника поезда. А если вдруг ребенок захочет появится на свет? Не все же детям в самолетах рождаться, такое и в поездах случается.

И самый интересный вопрос: сколько получает проводник?

- На первых порах, не напрягаясь – не меньше 20 тысяч. Откатал норму часов – получил. А дальше все зависит от самого проводника: можно взять больше поездок в месяц, можно разносить пассажирам горячий чай в фирменных стаканах – с этого проводникам тоже проценты идут. Плюс премии за отличную работу. Так что можно «догнать» свою зарплату до 80 и 100 тысяч в месяц. А еще прибавьте к бонусам полный соцпакет, страхование от несчастных случаев, сменный график и льготы для железнодорожников, - рассказала Алла Шуварова.

Кстати, добавим, что в этом году бригада фирменного поезда «Енисей» под руководством Аллы Шуваровой стала победителем всероссийского конкурса. Вот такие они, красноярские проводники.