Из безработного – в предприниматели

Более 16 тыс. жителей нашего региона станут в этом году получателями услуги по содействию самозанятости, а ещё свыше пятисот человек откроют своё дело при финансовой поддержке службы занятости. Какие же услуги по содействию самозанятости предоставляет краевая служба занятости населения и как их получить?

Прокачай свою идею

Государственную услугу по содействию самозанятости получили в этом году уже более 9,5 тыс. человек. Среди наиболее востребованных мероприятий – консультирование по вопросам бизнес-планирования и ведения своего дела, тестирование на предмет выявления готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, обучение основам финансовой грамотности.

Спрос на эту услугу вполне логичен. Как поясняют специалисты службы занятости населения края, формулировка идеи, желание превратить хобби и увлечение в источник заработка – лишь первый шаг на пути к реализации своих бизнес-амбиций. После того, как обозначена сфера, в которой будущий предприниматель хочет себя реализовать, необходимо понять, как достичь поставленной цели. Создание бизнес-плана как раз и призвано структурировать бизнес-идею, описать необходимые ресурсы, источники их получения. Это своеобразная дорожная карта, которая будет помогать предпринимателю в реализации бизнеса.

Сотрудники центров занятости населения не только расскажут, как правильно составить бизнес-план, но и помогут в его разработке.

В агентстве труда и занятости населения края отмечают, что в информировании и консультировании будущих предпринимателей заняты специалисты самых разных ведомств и организаций. «Специалисты службы занятости населения края организуют работу в тесном сотрудничестве с районными и городскими администрациями, Федеральной налоговой службой, Многофункциональными центрами, организациями поддержки малого и среднего бизнеса, которые оказывают бесплатные консультации гражданам по интересующим их вопросам», – отмечает руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор НОВИКОВ.

Не только консультация, но и финансовая помощь

Реализуемые в регионе мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан включают в себя не только такие направления, как информационно-консультационное сопровождение, мотивация и обучение основам предпринимательства. Безработные граждане, желающие организовать бизнес, могут рассчитывать и на финансовую поддержку. В этом году единовременную материальную помощь на открытие своего дела уже получили около 260 жителей региона. Размер её составляет от 125,6 до 173,6 тыс. руб. в зависимости от места проживания получателя.

Стоит отметить, что средства единовременной финансовой помощи можно направить только на организацию собственного дела. В частности, на аренду площадей, капитальный или косметический ремонт помещений, приобретение основных средств и сырья, расходных материалов, топлива, запасных частей, лицензирование отдельных видов деятельности и сертификацию продукции и услуг, приобретение справочной и методической литературы, изготовление и размещение рекламных материалов.

Финансовая помощь предоставляется только при условиях государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица, осуществления предпринимательской деятельности не менее 12 месяцев и целевого использования финансовых средств. При нарушении какого-либо условия (все они указаны в договоре о предоставлении единовременной финансовой помощи) средства подлежат возврату в краевой бюджет.

Положительных примеров достаточно. Так, при поддержке региональных властей в Емельяновском районе открыто хозяйство по разведению птицы, а в Краснотуранском и Партизанском районах начали работать фермы по выращиванию крупного рогатого скота и свиней. Кроме того, бывшие безработные создают салоны по оказанию парикмахерских услуг, запускают торговые точки, где можно купить одежду, строительные материалы, продукты питания. Среди реализованных бизнес-идей есть и уникальные, так называемые штучные проекты. Красноярка Мария МОСКВИНА запустила производство арахисовой пасты. Этот привычный для жителей некоторых стран продукт питания для нашего региона – настоящая экзотика.

Житель краевого центра Артём МАЛАНИН наладил изготовление специализированных велосипедов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Производимые компанией Артёма трёхколёсные велотренажёры используются в реабилитации. Каждый выпускаемый агрегат неповторим, велосипеды изготавливают с учётом индивидуальных особенностей заказчика. Сегодня свою продукцию фирма Артёма поставляет в разные города страны. В этом году молодой человек стал лауреатом премии «Немалый бизнес» в номинации «Добрый бизнес» (эта премия проведена впервые, её цель – поддержка наиболее ярких представителей малого бизнеса, создающих новые производства, которые способствуют развитию экономики и решению социальных проблем). На звание лучших из лучших в шести номинациях нацпремии претендовали 100 компаний из разных уголков страны. В конце января топ-25 претендентов был определён с помощью онлайн-голосования. Затем уже экспертным жюри выбраны шесть победителей.

Главное – действовать

Жительница Железногорска Ирина КОРЖ обратилась в центр занятости населения за содействием в трудоустройстве, но так как ей не смогли подобрать подходящую работу, то предложили организовать своё дело. И хотя путешествиями она интересовалась давно, превратить увлечение в бизнес решилась не сразу.

– Друзья и знакомые в разговорах часто жаловались на то, что очень сложно найти квалифицированного и действительно компетентного турагента, – рассказывает Ирина. – В какой-то момент я задумалась, а почему бы не внести свою лепту в исправление ситуации. Так родилась идея открыть агентство и помогать железногорцам отправляться на море, чтобы отдыхать и греться на солнышке.

Если начинать проект, то необходимо заручиться помощью и поддержкой, рассудила Ирина. И таким помощником для неё стал центр занятости населения. Девушка изучила основы предпринимательства, разобралась, что такое бизнес-план. С финансированием проекта тоже помог центр занятости. В марте бизнес-план Ирины прошёл экспертизу и был одобрен.

– Потом я открыла ИП, и в течение трёх дней мне перевели средства, – говорит она. – На полученные деньги я закупила офисную технику и организовала рекламную кампанию. Работаю уже четвёртый месяц. Конкуренция на рынке туристических услуг большая, но качественные услуги востребованы всегда. Поэтому я уверена, что без работы не останусь. Хочу на своём примере доказать, что и в Железногорске можно профессионально организовывать отдых горожан. А то многие по привычке едут в Красноярск и обращаются за услугами красноярских турагентств, считая, что в краевом центре сервис лучше. Но это не совсем так.

Тем, кто ещё только думает о том, чтобы начать своё дело, Ирина Корж рекомендует ничего не бояться и действовать. Ведь, как говорится, под лежачий камень вода не течёт.

– Признаюсь, я сама долгое время сомневалась, открывать ли собственное дело при поддержке центра занятости населения, – признаётся девушка. – Думала, что это будет тяжело, долго, я погрязну в бумагах, документах и отчётах. Но мои страхи оказались беспочвенными. Сотрудники центра занятости максимально подробно проинструктировали меня, что и как делать. Оставалось только не пасовать, а идти до конца. И я дошла.

Где получить помощь

Исчерпывающую информацию о реализуемых органами службы занятости населения Красноярского края мероприятиях по содействию самозанятости безработных граждан можно узнать в любом центре занятости – на консультации у специалиста, на информационных стендах, на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края (www.trud.krskstate.ru).

Андрей КОСТИН

Фото предоставлено агентством труда и занятости Красноярского края

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ВАЖНО!

95% граждан, получивших в 2018 году финансовую помощь из краевого бюджета на открытие своего дела, продолжают осуществление предпринимательской деятельности.

КСТАТИ

В этом году уже свыше 32 тыс. жителей края обрели постоянную работу при содействии службы занятости населения. В регионе сохраняется один из наиболее низких уровней безработицы в Сибири – 0,9%.

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Рекомендуемая структура бизнес-плана:

- резюме;

- описание товаров и услуг;

- анализ рынка сбыта;

- план маркетинга;

- производственный план;

- организационный план;

- финансовый план и эффективность;

- анализ рисков и приложения.

Составление бизнес-плана не терпит небрежности и суеты, к подготовке документа необходимо отнестись очень ответственно. Но как бы качественно он ни был составлен, предприниматель должен быть готов к изменениям, постоянно учиться новому и уметь быстро принимать решения.