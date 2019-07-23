«В одной футболочке - совсем замерзла»: в Туве женщина забыла младенца на обочине и укатила домой

В одной футболке и одеяле… В Туве женщина бросила на обочине девочку, которой не было и года, сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

Дикий случай произошел в селе Сукпак Кызылского района. Около пяти часов утра 30 июня в дежурную часть полиции позвонил местный житель. 35-летний мужчина рассказал: на углу улиц Фрегатной и Геологов - напротив насосной станции – он нашел младенца:

- Лежала прямо на земле. В одной футболке и одеяле – совсем замерзла. Из взрослых рядом никого!

Прохожий подхватил малышку на руки, унес домой. А там они вместе с женой отогрели найденыша, вызвали «скорую». У девочки переохлаждение, сказали врачи. Еще немного, и все могло закончиться плохо… Ребенка срочно отвезли в больницу. А вскоре выяснилось: ему восемь месяцев. Это дочка 29-летней жительницы села, всего у нее трое детей.

Бросившей младенца в опасности родственнице грозит только год лишения свободы.

Когда полицейские пришли в дом матери (часов в 10 утра), она была пьяна. И даже не хватилась младшей дочки! На вопрос, где малышка, уверенно отвечала: оставила у 34-летней родственницы, живущей в Кызыле.

Как так получилось? Накануне она уехала на день рождения подруги, дочку взяла с собой. Было застолье, распивали спиртное. Вечером решила вернуться домой, а присмотреть за ребенком попросила тетку.

- Девочку забрала, - подтвердила та. – Собиралась уехать с ней домой в Кызыл. Но не успела на последний автобус. Поэтому осталась в Сукпаке. Встретила знакомых, выпили…

Причем столько, что себя она не помнила. Забыла и о том, что с ней младенец. Упала и уснула прямо у дороги, в 600 метрах от места, где бросила девочку. Вспомнила о ней только утром, когда проснулась. Поискала вокруг – никого. Так и укатила домой.

Сейчас она задержана. Заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Но по нему подозреваемой грозит только год лишения свободы. Всего год.

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