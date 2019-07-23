Проработал 40 лет! Магазин «Академкнига» снова открывают в Красноярске

Хорошая новость: в Красноярске снова открывается «Академкнига». Единственный за Уралом государственный книжный магазин, где можно было купить научную литературу, закрылся несколько месяцев назад. Небольшой, состоящий из двух залов, он проработал четыре десятка (!) лет. Магазин на перекрестке Сурикова и Ленина знал едва ли не каждый студент, аспирант, ученый, но...

Раньше помещение «Академкниге» бесплатно предоставлял красноярский научный центр. А в какой-то момент затребовал по 100 тысяч месяц. Понятно, такой суммы за аренду у книжного не нашлось.

- Мы обратились в администрацию города, просили, чтобы нам подыскали другие варианты, но все помещения – в промышленных районах, на окраинах, - рассказывала руководитель «Академкниги» Наталья Шуляк.

Конечно, в промзону за научной литературой вряд ли кто-то поедет. Так что магазину пришлось распродавать свои книги, что-то буквально за полцены. А нереализованные отсылать издательству.

Ждем всех! Фото: Фламп.ру MeteorRed.

Еще раз: единственный магазин научной литературы в Сибири. Неужели нельзя что-то сделать, отстоять «Академкнигу»? – недоумевали горожане.

И только что стало известно: магазин решено возродить! Он открывается снова с 23 июля по адресу проспект Мира 66. Благодаря сотрудничеству Красноярского научного центра СО РАН и издательства «Наука».

- Насколько я знаю книжный бизнес сейчас переживает не лучшие времена, многие читатели переходят на цифру. Но «Академкнига» – бренд известный интеллектуальному сообществу страны. Когда магазин закрывался, к нам поступало много запросов от местных СМИ и обеспокоенных горожан. Поэтому было решено возродить научный книжный силами самого научного центра. В планах собрать здесь качественную научную и научно-популярную литературу, проводить встречи и презентации книг с учеными. Мы готовы работать по запросам, привозить узкоспециальную и тематическую литературу научной тематики, - сообщил руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН Егор Задереев.

КОНКРЕТНО

«Академкнига» находится по адресу проспект Мира, 66, вход с левой стороны здания. Время работы — понедельник-пятница с 9 до 19 часов; суббота - с 10 до 16 часов; воскресенье - выходной. В честь открытия в первые дни работы магазин предоставляет скидку в 10% на весь ассортимент. Ждем всех!