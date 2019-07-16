2019-07-16T12:58:33+03:00
Общество

Совсем обленились? В Красноярске изобрели устройство для добавления сахара в чай

Еще бы коптер приспособили, недоумевают соцсети, но не все так просто [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске изобрели устройство для добавления сахара в чай. Фото: СибГУ имени Решетнева.В Красноярске изобрели устройство для добавления сахара в чай. Фото: СибГУ имени Решетнева.
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Трое студентов из Красноярска изобрели агрегат для добавления сахара в чай. Соцсети в недоумении: «Зачем? Совсем обленились?» Между тем не все так, как кажется на первый взгляд.

Рассказываем: устройство придумали второкурсники Института машиноведения и мехатроники СибГУ имени Решетнева Леонид Савченко, Дарияна Раимкулова и Владимир Аношенко.

Вам две ложки или одну?.Видео: СибГУ имени Решетнева (Красноярск).! другой источник

Смысл конструкции: сделать нечто простое самым сложным путем. Фото: СибГУ имени Решетнева.

Смысл конструкции: сделать нечто простое самым сложным путем. Фото: СибГУ имени Решетнева.

Такие конструкции называют механизмами Руба Голдберга (он был изобретателем и карикатуристом) или заумными машинами. Принцип их работы: выполнить элементарное действие ну очень сложным способом.

К примеру, этот механизм запускается с помощью бильярдного шара. Дальше он должен преодолеть кучу препятствий. Проскочить по желобу, крутануться на карусели, подняться на лифте, спуститься по трубе. И, наконец, заставить кусочек сахара упасть в чашку с чаем. Бинго!

Зачем нужна "бесполезная" вещь? Создатели развиваются как инженеры, пользователи развлекаются.Фото: СибГУ имени Решетнева.

Зачем нужна "бесполезная" вещь? Создатели развиваются как инженеры, пользователи развлекаются.Фото: СибГУ имени Решетнева.

Причем собрали конструкцию из подручных материалов: фанеры, реек, труб ПВХ, компьютерного кулера, пары банок с краской (для утяжеления) и трех воздушных шариков. «Выглядит вполне себе феерично, - признают соцсети. – А смысл было делать?».

Просто в том, чтобы креативить, то есть развиваться. Тем более результат впечатляет: штуки бесполезные, но веселые. Не зря же они используются во многих фильмах и клипах. Значит, все-таки работают?

ИСТОЧНИК KP.RU

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