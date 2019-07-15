Ушел с дач и пропал: в Красноярске объявили сбор на поиски 10-летнего ребенка

«Внимание, пропал ребенок! Ушел с дачи СНТ «Электросталь». Такое объявление появилось сегодня во всех социальных сетях в группах волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск». Саша Сезнев, 10 лет, отдыхает на даче с родителями и бабушкой. Накануне вечером вышел со двора и исчез. Родители искали его самостоятельно до самой ночи, но безрезультатно. Обратились в полицию.

- Нет даже предположений, куда он мог пойти, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск руководитель движения волонтеров Оксана Василишина. – Здесь много дач, в том числе заброшенных. Есть лес. Мы объявили срочный сбор, просим всех неравнодушных присоединиться к поискам. Нам нужны добровольцы на машинах, чтобы объезжать дворы и улицы в микрорайонах Черемушки, Водники, Суворовский, на Кузнецовских дачах.

Люди откликаются. На место сбора – улица Фруктовая, 14 – собираются также жители окрестных дач. Выдвигаются добровольцы даже из Железногорска. В подобных случаях, когда в Красноярске пропадают дети, группы волонтеров работают до последнего – пока не найдут. В социальных сетях информацию репостят, чтобы распространить ее по максимуму.

Приметы Саши Сезнева: на вид 10 лет, среднего телосложения, рост 155-160 см, глаза карие, волосы темные, короткие. Из особых примет шрам по середине лба. Был одет в черную футболку с горизонтальными белыми и синими полосами, черные спортивные штаны и розовые сланцы.

Всех, кто может что-либо знать о мальчике, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 266-94-18 – дежурная часть отдела полиции № 8

- 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).