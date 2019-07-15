Школьница из Красноярска придумала, как защитить детские пальцы от дверных травм

Школьница из Красноярска Виктория Белоножно придумала, как защитить детские пальцы от травм, полученных от дверей. Наверняка у многих взрослых найдутся воспоминания, как в раннем возрасте по нелепой случайности защемили палец. Задержал руку на дверном проеме, а кто-нибудь раз – и поторопился прикрыть дверь. В результате и больно, и обидно. Как минимум – синяк, а то и вовсе перелом и месяц с гипсом. У самой Вики есть младшая сестренка, за нее-то юная изобретательница и переживала, когда ей на ум пришла ее идея.

Девушка обратила внимание, что в поездах и на детских площадках зазор между косяком и дверью закрывают специальной гибкой лентой из резины или кожзаменителя. Они смягчают силу давления двери на палец. Правда, такой способ хоть и практичный, но не эстетичный. Для квартир он не подходит. И вот тут школьница пустила в ход смекалку. Под руководством своего наставника, учителя из своей 22-й школы, она собрала опытную модель.

- Получилось и безопасно, и эстетично. По бокам двери появились выборки. Образовавшийся зазор нужно заполнить декоративным мягким материалом под цвет двери. Для этого лучше всего подходит пенополиуретан. Такой уплотнитель не портит внешний вид двери и предотвращает травмы. Кроме того, благодаря доработке по комнатам не будут гулять сквозняки, а дверь будет закрываться бесшумно, - рассказали о ноу-хау Виктории в пресс-службе образования края.

Остается добавить, что такие двери можно установить и детских образовательных учреждениях, и дома. Специально для заботливых родителей Вика поделилась чертежом.