2019-07-15T04:28:04+03:00
Общество

Новая неделя в Красноярске будет дождливой

Осадки очистят воздух от дыма лесных пожаров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новая неделя в Красноярске будет дождливойНовая неделя в Красноярске будет дождливойФото: Мария ЛЕНЦ
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Новая неделя в Красноярске будет дождливой, обещают специалисты Гидрометцентра. Температура воздуха будет комфортной для тех, кто не переносит жару. По ночам столбик термометра стабильно будет держаться на уровне 15 – 17 градусов. Днем 15 и 16 июля – а это самые дождливые дни – 23 градуса. И далее идет повышение: в среду 17 июля – уже 24 градуса. В четверг – 25, в пятницу и субботу – 26. Самым жарким днем на этой неделе будет воскресенье 21 августа – 29 градусов тепла. Судя по такой динамике, жара вернется в Красноярск и в целом в южные района края уже следующей неделе и те, кто не хочет выехать за пределы города, например, на озера, получат отличный шанс отдохнуть.

А вот на севере Красноярского края температура воздуха, наоборот, идет на понижение. В понедельник в Дудинке, к примеру, 25 градусов, а в воскресенье ожидается всего 18. В Норильске разница температур составит от 23 до 25 градусов. И дожди, дожди.

Самое холодное место в крае – остров Диксон. Самый жаркий день недели там – четверг 18 июля, воздух прогреется до 10 градусов. Самый холодный день – воскресенье, всего 2 градуса.

Добавим, что накануне юг Красноярского края окутал смог от лесных пожаров. Леса горят на расстоянии 700 – 800 километров, однако ветер несет дым прямиком на краевой центр. Видимость в городе сильно ухудшилась, а воздух был наполнен запахом гари. Однако накануне прошел дождь и воздух над городом очистился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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