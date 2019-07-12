2019-07-12T13:39:28+03:00
Звезды

В Шушенском стартовал Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири»

Впервые он проводится под эгидой ЮНЕСКО
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Шушенском стартовал Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Фото: пресс-служба фестиваляВ Шушенском стартовал Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Фото: пресс-служба фестиваля
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Сегодня, 12 июля, в Шушенском стартовал Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Это уже шестнадцатый фестиваль, который превратился в событие, о котором знают во многих уголках мира.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что уже в 8 часов утра на площадках началось движение. Сначала на Обрядовой поляне прошла традиционная йога. В 10 утра стартовали мастер-классы и саундчеки. Открылись шатры Города ремесел и началась торговля разносолами в Трапезной. Яркой стартовой отметкой стало открытие выставки номинантов мастеровой премии в этнографическом музее-заповеднике «Шушенское».

- Один из первых саундчеков фестиваля на Главной поляне – репетиция мировой премьеры: совместного выступления Сергея Старостина (Москва), Альбины Дегтяревой (Якутия), ЛаФрейСки и группы «Шунгит» (США, Россия), - сообщили организаторы. И пообещали: в первый день фестиваля пройдет более 40 событий, в том числе официальное открытие фестиваля на главной сцене и концертная программа выступлений хедлайнеров.

Добавим, что «МИР Сибири» проходит в Шушенском с 12 по 14 июля. И в этом году – впервые под эгидой ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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