2019-07-11T11:33:33+03:00
Общество

Франшизу Tele2 признали лучшей

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Премия «Права потребителей и качество обслуживания» – одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса. Жюри конкурса присудило Tele2 победу в номинации «Франшиза года».

Розничная сеть Tele2 развивается по принципу франчайзинга: сейчас она включает более 3400 салонов связи и модулей по всей стране. В Tele2 полагают, что именно личная заинтересованность и экспертиза опытных дилеров являются факторами успешного развития розницы оператора.

Эксперты премии оценили сильные стороны франшизы Tele2: инновационность продукта, омниканальность и строгий контроль качества обслуживания. Дилеры Tele2 выбирают франшизу оператора за уникальные услуги по «другим правилам» – «умный» тариф, который подстраивается под клиента, перенос остатков услуг на следующий период, SOS-пакет. Коллаборации с сильными партнерами – кофейнями Cofix и сетью выдачи интернет-заказов PickPoint – позволяют дилерам привлекать дополнительный трафик в магазины. С марта франчайзи Tele2 могут открывать салоны в новом digital-формате, который делает фокус на цифровом обслуживании, ассортименте и коммуникациях.

Покупая франшизу Tele2, партнеры могут развиваться с компанией с высокой планкой качества сервиса. Партнеры Tele2 сохраняют высокие стандарты качества обслуживания и интегрируют лучшие наработки компании для мониторинга уровня сервиса. Это позволяет оператору сохранять лидерство по показателю NPS в том числе в рознице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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