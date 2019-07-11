2019-07-11T05:54:15+03:00
Происшествия

В Хакасии сошли с рельс десять вагонов с углем: возбуждено уголовное дело

Из-за аварии повредило пути, задержали поезда [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии сошли с рельс десять вагонов с углем: возбуждено уголовное дело. Фото, видео: ИА Хакасия.В Хакасии сошли с рельс десять вагонов с углем: возбуждено уголовное дело. Фото, видео: ИА Хакасия.
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Многотонные вагоны расшвыряло вдоль и поперек путей, как детали от детского конструктора. На железной дороге в Хакасии произошло ЧП. Десять вагонов с углем сошли с рельс на 83-м километре перегона станций Казановская – Аскиз.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, абаканским отделом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

Вагоны сошли с рельс . Видео: ИА Хакасия.

Авария случилась во вторник, 9 июля, около четырех часов дня, а точнее, в 15.39 (по московскому времени). Внезапно у грузового поезда сработали автоматические тормоза, состав встал. Когда его осмотрели, оказалось: десять вагонов отцепились и сошли с рельсов. Картина была жутковатая: повреждено 150 метров путей, вагоны искорежены.

В работе по устранению последствий ЧП участвовали больше 200 человек. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

В работе по устранению последствий ЧП участвовали больше 200 человек. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

На какое-то время движение на участке пришлось перекрыть. Задержали один пассажирский поезд, АбаканБарнаул и несколько грузовых. Однако к 22.35 (по московскому времени) последствия аварии устранили, составы снова пошли, пояснили в пресс-службе КрасЖД:

- Никто не пострадал. Угрозы экологии нет. В работах по ликвидации последствий схода на первом пути участвовали более 200 человек. Были задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан. Координировал работы оперативный штаб в ОАО «РЖД».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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