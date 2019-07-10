2019-07-10T09:45:24+03:00
Происшествия

Разговаривала по телефону! В Красноярске мама выронила ребенка из коляски и попыталась обвинить водителя автобуса

Женщина и не подумала отвлечься от беседы, когда выкатывала коляску из общественного транспорта [видео]
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Ребенок выпал из коляски прямо в остановочный карман, перекувыркнувшись через ободок коляски Фото: стопкадр с видеоРебенок выпал из коляски прямо в остановочный карман, перекувыркнувшись через ободок коляски Фото: стопкадр с видео
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Этот случай произошел в Красноярске недавно. На одной из остановок общественного транспорта из маршрутки выходила молодая мама с коляской, в которой находился малыш. Женщина увлеченно щебетала с приятельницей по телефону и даже не подумала отвлечься, когда выкатывала коляску. В итоге, ребенок выпал из нее прямо в остановочный карман, перекувыркнувшись через обод для фиксации. Очевидно, что ремнями малыш пристегнут не был - они бы удержали его в коляске.

Красноярка, выронившая ребенка из коляски при выходе из автобуса, разговаривает по телефону.Видео: соцсети

Ожидавшие автобуса люди бросились на помощь кричащему малышу, но… от травм уберечь не смогли. На место вызвали полицию и произошедшее оформили согласно закону, сообщили в официальном паблике «Общественнй транспорт Красноярска».

Самое интересное случилось через неделю после инцидента. Женщина привела ребенка к врачу и на приеме слезно пожаловалась.

- Это водитель виноват… Когда выходили, автобус дернулся и качнулся, - рассказала врачам молодая мама.

Одного она не учла: во всех автобусах Красноярска ведется видеонаблюдение. И судя по кадрам, которые предоставили в департаменте общественного транспорта, водитель абсолютно ни в чем не виноват. А маме нужно было меньше болтать по телефону. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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