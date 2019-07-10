ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии по делу о взятке 2013 года

В правительстве Якутии проходят обыски. Сотрудники ФСБ нагрянули сначала в министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Затем в кабинет первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова – в силу своих обязанностей он как раз курирует дорожно-транспортную сферу региона. В самом правительстве подтвердили: да, идет выемка документов. Но пока без объяснений.

По какому поводу в центр внимания силовиков попал высокопоставленный чиновник Якутии? В Управлении ФСБ республики пояснили: история тянется с 2013 года. Алексей Колодезников на тот момент занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) и, в общем-то, никакого отношения к дорожному хозяйству не имел.

В то время заместитель руководителя начальника (теперь уже бывший) отдела эксплуатации автодорог ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» пошел на коррупционное преступление. Он потребовал у предпринимателя, который выполнял работы по ремонту и содержанию автодороги Югоренок – Солнечный (Усть-Майский район) передавать ему по 1 миллиону рублей в год. Взамен обещал всяческую поддержку и лоббирование его интересов.

В течение трех лет – с 2013 по 2016 годы – предприниматель и в самом деле перевел чиновнику со своего банковского счета в общей сложности 3 миллиона рублей. Платил разными суммами, но по итогам выходила обговоренная.

В апреле 2019 года на экс-чиновника завели уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). А Алексею Колодезникову, как куратору отрасли, вынесли представление: принять меры, которые должны устранить обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений. Например, сделать торги на муниципальные контракты прозрачными, чтобы ни у кого из предпринимателей не было возможности выигрывать их через карман чиновников.