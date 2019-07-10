Поднял в воздух деревья и крыши домов. Жителей Красноярского края напугал торнадо

Жители поселка Ключи (Ачинский район Красноярского края) такое видели впервые и надеются, что больше не доведется. Гигантский вихрь высотой с трехэтажный дом и шириной метра три пронесся по поселку, вырывая с корнем и поднимая в воздух деревья и крыши, разрушая надворные постройки и расшвыривая утварь с огородов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="656" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719359" frameborder="0"></iframe> Торнадо в Красноярском крае.Видео: телеканал Енисей

Земля тряслась, а гул стоял такой, что местные, сидя дома, думали: по поселку идет тяжелая техника. Теплицы из поликарбоната смяты, как карточные домики, на новенькой бане у одного из местных жителей брус словно «ощипан».

- У нас участки огорожены заборами из профлиста, -рассказала телеканалу Енисей местная жительница Надежда Неп, - его начало гнуть, где-то даже порвало. Поднимались в воздух кирпичи, камни. Страшно. Потом он ушел в сторону.

Разрушенная торнадо новая баня Фото: телеканала Енисей

Пока в поселке хозяйничал вихрь, который местные приняли за торнадо, в соседнем Ачинке выпал крупный град с перепелиное яйцо.

Где именно рассеялся вихрь – непонятно. Однако синоптики говорят: такое явление – не такая уж редкость. И конечно, это не торнадо – обычный шквал.

- Шквал – это воронкообразное мезомасштабное явление, когда воздушный вихрь формируется от поверхности земли и приподнимается вверх. А смерч – это воронка, которая формируется от нижнего кучевого облака, это такой хобот простирается вниз, где соединяется с другим воздушным потоком. Наверху, основание у облака, всегда темное, -прокомментировала Наталья Краснова, начальник отдела прогноза погоды.