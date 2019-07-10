Сибирская генерирующая компания организовала для ветеранов паломническую поездку в старинные храмы края

Советы ветеранов Ленинского, Кировского и Свердловского районов Красноярска стали участниками проекта «Поделись теплом» и побывали в паломнической поездке, где познакомились со старейшими храмами Красноярского края.

Напомним, проект «Поделись теплом» придумали молодые энергетики Сибирской генерирующей компании шесть лет назад. Главная идея проекта – окружить заботой, подарить душевное тепло тем, кто нуждается в нем, будь-то старшее поколение, жители домов-интернатов, дети в больнице, многодетные или малообеспеченные семьи.

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Концерты, экскурсии по городу, выходы в театры и музеи, лекции – вот таких теплых встреч в проекте было уже больше трех десятков.

В этот раз мы едем в паломническую поездку. Нас ждут две уникальныестаринные церкви, чудесные истории и знакомства из тех, что остаются в памяти на всю жизнь.

Начинающие паломники

Предмостная площадь, утро пятницы, 8.30. Погода к нам благоволит, солнце не обжигает, ветерок. Почти вся наша компания в сборе.

Здороваются друг с другом, шутят:

- Вы тоже не на даче?

- Какая дача, когда тут такая поездка!

Все принарядились для выхода в свет, погода позволяет: летние платья, шляпки - любуемся.

Ветераны Кировского, Свердловского и Ленинского районов частые гости «Поделись теплом»: экскурсии на фабрику «Бирюсинка», в «Роев ручей», Дивногорск, КИЦ «Успенский», прогулка на теплоходе - все было, а вот паломническая поездка впервые.

В путь

Отправляемся в дорогу. Наша первая остановка – деревня Барабаново и ее Параскева – уникальнаяцерковь, построенная в 1857 году, – памятник деревянного зодчества не только Красноярского края, но и всей Сибири, наши Кижи.

Паломники мы начинающие, неопытные. Поэтому экскурсовод Паломнического центра «Святитель Николай». Ольга Перфильева начинает с азов: как вести себя в храме, кто такая Параскева, история Барабанова и строительства церкви.

Слушаем, смотрим по сторонам, любуемся июльской, яркой Сибирью. Полтора часа пролетает незаметно, 60 километров позади.

- Вот она, церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы, словно плывущий корабль появляется на горизонте, - говорит Ольга.

Красавица, с непростой судьбой. Построенная с любовью местными плотниками, она устояла в революционное лихолетье, хотя и была разграблена. История сохранила свидетельства о том, как сельчанки шили юбки из церковных облачений священников…

Священники же старались сохранить намоленное веками место. Говорят, богослужения прекратились только после закрытия в 1937 году. А что потом? Как и во многих сельских церквях края - склад зерна.

Во дворе сразу попадаем под очарование Параскевы. Сильная, мощная, 150 лет себя хранившая. Какими молитвами?

Заходим внутрь, головы вверх. На потолке и стенах сохранились фрески – лики святых: апостолов-евангелистов Луки, Марка, Матфея и Иоанна, Господь Бог Саваоф и первоверховных апостолов Петра и Павла. Написаны они прямо на деревянных стенах. Таких фресок в крае больше нет.

Последние несколько десятилетий для Параскевы были тяжелыми. Открытая всем ветрам, стояла заброшенной, принимая то редких богомольцев, а чаще веселые компании, разводившие костры прямо в церкви из ее досок: оторвали – в огонь.

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Сейчас храм возрождается. Им занимается священник Алексей Язев. Укрепили стены, кровлю. В 2015-м привезли колокол-благовест, а потом и звонницу. Впервые за 80 лет зазвучал колокольный звон. По субботам и в православные праздники идут богослужения. Большое событие весны – получена научно-проектная документация, без нее нельзя вести никаких реставрационных работ.

Обходим храм, делаем общее фото на память. Местный пес ластится, провожая нас до калитки, не хочется уходить, но пора. Нас ждут новые открытия.

Главное – любовь

Вторая остановка - село Частоостровское. Нас ждет Свято-Троицкий храм, его настоятель отец Андрей Кручинкин с матушкой Ольгой.

Подъезжаем. Место – красивое, высокое, лучшее в селе.

Едва увидев храм, не можемсдержать эмоции.

- Какой он красивый! И необычный…

- Белый-белый, словно свадебный торт!

Наши паломники правы. Свято-Троицкий храм действительно необычный. Это единственная овальная церковь в Восточной Сибири.

Свято-Троицкий храм. Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Свято-Троицкая церковь в Частоостровском старше Барабановской. Каменное здание построили в 1812-1824 годах на месте деревянной церкви, простоявшей почти сто лет.

Она из тех, что строили на века. Смогла пережить революцию: фундамент оказался настолько крепким, что чекистам развалить его не удалось. Храм разрушали постепенно, не осталось ни колокола, ни большой церковной библиотеки из 327 книг, ни старинных икон. Кирпичи выламывали и уносили то для нужд колхоза, то для личных – выложить печь. Говорят, эти печи совсем не грели, и церковь оставили в покое.

- Когда я приехал сюда в 2009 году, то увидел руины. Один придел уничтожен полностью, на втором нет крыши, башня колокольни пуста, - рассказывает священник Андрей Кручинкин.

Вместе с меценатами и прихожанами он отстроил храм практически заново, создал приход. Белоснежный храм снова радость и гордость этих мест.

Наша паломническая поездка проходит накануне праздника святых Петра и Февронии, покровителей семьи, и, конечно, отец Андрей показал самую «популярную» у прихожан – Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы. Помолиться ей приезжают издалека.

- Эта икона дарует счастье и благополучие в семье. Девушки, мечтающие удачно выйти замуж, молятся этой иконе, и чудо происходит, - рассказывает священник.

Как-то приехали из другого города три подруги, помолились у этой иконы. Помню, заглянули снова: благодарили. Все три вскоре после этого вышли замуж и родили малышей.

За такими историями миновал полдень. Пора обедать, виды у отца Андрея на нас большие: познакомиться с Городищем – стоянкой древних скифов, что неподалеку от села, и артефактами того времени – часть коллекции можно посмотреть прямо в храме. Но это потом, сначала трапеза.

За трапезой говорим о семье и браке. Многие прожили в браке по 40 и даже 50 лет. Говорят, мол, секрета, нет. Уважение, забота, терпение, любовь…

- Все так, - согласен отец Андрей. – А еще ответственность, верность. Но без любви ничего не получится.

Отец Андрей и матушка Ольга вместе больше 20 лет, всегда вместе – иначе в таких семьях и не бывает, вырастили четырех сыновей.

Фрески с ликами святыхФото: Мария ЛЕНЦ

Семья обедает вместе с нами. Чаепитие, а если мероприятие длинное, то и полноценный обед – традиция проекта «Поделись теплом». За домашним столом всегда легче знакомиться, возникает та самая теплая атмосфера, которой так дорожат организаторы.

Скифские легенды

После трапезы – погружение в историю этих мест.

При Свято-Троицком храме работает историко-археологическое общество. Отец Андрей знакомит нас со своей мини-коллекцией: старинные ножи, наконечники копий, кованый нательный крестик и даже венчальные кольца. Найденные вещи очень древние, им несколько тысяч лет. Кстати, частоостровские курганы ученые начали изучать в начале XX века. Их предположения и находки наших дней позволяют выдвинуть версию, что люди в этих краях жили и двадцать тысяч лет назад.

Спасибо за тепло!

На часах почти 14.00. Пора возвращаться в город. Еще одна традиция – общее фото и сувениры в подарок от компании.

- Очень приятно, спасибо, - отзываются ветераны.

- Столько исторических открытий, отличный экскурсовод.

- Отцу Андрею за его труды и такую теплую встречу – низкий поклон.

- Правда-правда, будничный день превратился в праздник.

Священник Андрей Кручинкин показывает икону. Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

- Я иду, как наполненный сосуд, боюсь себя расплескать, - образно говорит о своем состоянии после поездки одна из участниц. – И нисколько мы не устали!

Большинству ветеранов нашей группы уже исполнилось 70 лет. Но, поверьте, их бодрость, оптимизм, желание узнавать что-то новое поражает. В ответ на комплименты смеются:

- Да мы такие, непоседы, активные!

Все они люди труда, заводчане правобережья, но есть и доктора, учителя и даже следователь с 30-летним стажем работы в милиции Ленинского района - Валентина Анненкова.

Валентина, кстати, уже участвовала в проекте «Поделись теплом» и может быть строгим судьей новой встречи.

- Очень здорово! Я любитель красоты, истории, архитектуры. Организаторы - большие молодцы. Я с Сибирской генерирующей компанией уже где только не побывала! Все интересно и познавательно.

Татьяна Ильюша, председатель совета ветеранов Красцветмета, резюмирует:

- Честно говоря, я просто потрясена сегодняшней поездкой. Ее атмосферой, отношением к нам. Чувствуется, что все сделано не ради галочки, а с большой добротой, от души. Спасибо!

Справка «КП»

Проект «Поделись теплом»

Сотрудники Сибирской генерирующей компании, чья основная работа - ежедневно обеспечивать горожан теплом и светом, хотят сделать чуть больше: дарить эмоциональное тепло красноярцам, тем, кто в нем нуждается.

Чего зачастую не хватает пожилым, одиноким людям больше всего? Заботы и внимания, верно? Поэтому и родилась идея теплых, познавательных встреч с чаепитиями и подарками.

Последние несколько лет проект идет круглый год. Места для встреч подбираются такие, куда нет организованных экскурсий, сложно добраться самостоятельно или цена вопроса высока для пенсионера или многодетной семьи.

Так, в прошлом году участники проекта «Поделись теплом», который был посвящен великим людям и интересным местам города, посетили мемориальный комплекс В. П. Астафьева в Овсянке, художественный музей имени В.И.Сурикова, городскую оранжерею, Свято-Успенский мужской монастырь на Удачном, Культурно-исторический центр, музей водопровода на острове Посадный, телекомпанию «7 канал», побывали на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы, проплыли под тремя мостами во время теплоходной экскурсии по Енисею. «Поделись теплом» - 2019 года – это еще и интересная волонтерская история. Молодые энергетики активно участвуют в благотворительных акциях, сами инициируют их. Так, музыкальная группа «7 отметка» ТЭЦ-1 приехала накануне 9 мая в Красноярский краевой госпиталь для ветеранов воин с праздничным концертом, а творческий коллектив Красноярской ТЭЦ-2 показал спектакль «Репка» маленьким пациентам детской клинической больницы.

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