2019-07-09T17:38:18+03:00
Общество

«Мать честная, вот это кит»: в Железногорске рыбаки выловили из озера карпа-мутанта

Здоровая рыбина изрядно измотала мужиков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Мать честная, вот это кит»: в Железногорске рыбаки выловили из озера карпа-мутанта. Стоп-кадр видео«Мать честная, вот это кит»: в Железногорске рыбаки выловили из озера карпа-мутанта. Стоп-кадр видео
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«Мать честная, вот это кит»: мужчина с трудом поднимает за жабры из воды большую рыбину. Вроде карп, но очень уж огромный. Или ему сто лет, или это мутант, предлагают версии пользователи соцсетей «Мой Железногорск», где и были выложены видео триумфальной рыбалки.

Карп-мутант в Железногорске - 1.

Произошло это в минувшие выходные на местном озере в Железногорске. Несколько мужчин мирно рыбачили, рядом отдыхали семьи с ребятишками. У одного из рыбаков по имени Саныч начало клевать. Сначала поплавок дернулся и погрузился в воду, потом его повело. По всем признакам рыба большая и достать ее непросто. Но таких размеров никто не ожидал.

Карп-мутант в Железногорске-2.

Рыбаки говорят, почти час вытаскивали карпа, он изрядно измотал их терпение. И все равно победили: подвели к берегу, на мелководье, тут карпа и взяли за жабры.

- Вот это обновил ты удочку. Так, половина – моя, - шутит один из рыбаков.

После этого они втроем сфотографировались на память вместе с добычей.

Местные жители говорят, что когда-то, лет 15 назад, в озеро запускали молодняк карпов. Многие погибли. Но некоторые прижились и выросли. Видимо, этот гигант – одни из тех, кто приспособился к среде обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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