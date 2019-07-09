Красноярцы все чаще предпочитают отдыхать активно, чем жариться на пляжах

Где предпочитают отдыхать красноярцы? Какими городами и странами интересуются, чтобы провести там свой долгожданный отпуск? Аналитики сервиса Яндекс.Путешествий выяснили, какие страны и курорты стали модными среди жителей нашего города (и в целом у россиян) в последние годы и куда, наоборот, стали ездить меньше. За основу взяли туристические запросы за июнь. Как выяснилось, чаще всего красноярцы ищут билеты середину и конец лета – июль и август.

Что ищут красноярцы в Яндексе

42 % всех туристических запросов красноярцев (мы сейчас говорим только по июньским показателям) касались российских городов и курортов. По сравнению с летом 2014 года популярность внутреннего туризма в России выросла почти в 3 раза. В топ-15 популярных в Красноярске направлений, помимо южных курортов и больших городов, вошли Белокуриха и Абакан. Про Алтай красноярцы спрашивают у Яндекса в два раза чаще, а про Хакасию – в десять раз чаще среднего.

Перечислим эти 15 популярных направлений: Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Анапа, Ялта, Геленджик, Иркутск, Евпатория, Белокуриха, Абакан, Севастополь, Туапсе, Алушта, Владивосток.

Аналитики обратили внимание, что с 2014 года заметно уменьшилась доля пляжного отдыха. Из популярных пляжных направлений растёт только доля Крыма, хотя он и уступает в 2,5 раза Краснодарскому краю.

Также интересен красноярцам активный отдых: Красная Поляна, Карелия, Алтай, Кавказские минеральные воды, города «Золотого кольца России» - Ярославль, Владимир. И, конечно же, Байкал и Силигер.

А что там, за границей?

По словам аналитиков Яндекс.Путешествий, на первом месте по популярности у красноярцев солнечная Турция, за ней идут Таиланд, Вьетнам, Китай и Италия.

Топ-15 заграничных направлений: Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай, Италия, Испания, Тунис, Греция, Кипр, США, Франция, Грузия, Абхазия, ОАЭ, Германия.

Кстати, на популярность заграничного туризма повлиял кризис 2014 года. Многие европейские страны, например Испания, Греция, Италия, Чехия до сих пор не вернули свои позиции. Франция и Германия смогли вернуть к себе поток российских туристов в докризисном объеме только нынешним летом.

Спрос на путешествия в Юго-Восточную Азию на фоне кризиса тоже упал, затем вернулся. Но популярный ранее у сибиряков Таиланд сильно потеснили Вьетнам и Китай.

А вот Египет почти списали со счетов после того, как в результате теракта разбился чартерный самолет с россиянами и Россия прекратила авиасообщение с этой страной. Теперь попасть в Египет можно только «обходными путями», через другие страны.

Поехали к соседям

Растет популярность стран ближнего зарубежья – Беларуси, Абхазии, Грузии. Правда, после недавних событий в Грузии правительство прекратило авиасообщение с этой страной. Туристы отреагировали сначала снижением интереса, а теперь начали вновь интересоваться ею.