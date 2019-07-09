2019-07-09T11:19:19+03:00
Общество

Это просто ад какой-то: жители Красноярска жалуются на сильную жару

Такое вот оно, сибирское лето
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Это просто ад какой-то: жара в Красноярске превышает все разумные пределыЭто просто ад какой-то: жара в Красноярске превышает все разумные пределыФото: Мария ЛЕНЦ
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«Это просто ад какой-то» - сетуют красноярцы сегодня, 9 июля. Жара. Во дворах домов, в тени зелени +37 (если верить термометрам). А каково на открытом пространстве, особенно на улицах города – прибавляйте еще градусов 5 или 7.

По прогнозам синоптиков вторник – самый жаркий день недели, уже завтра зной немного ослабнет. А к пятнице и вовсе обещают вполне себе комфортную температуру.

Между тем МЧС предупреждает, что в ближайшие два дня – 9 и 10 июля – ожидаются ливневые дожди, местами град. Так что нужно быть готовыми ко всему.

Медики советуют в такие жаркие дни стараться воздерживаться от пребывания на открытом солнце – и детям, и пожилым людям. Да и всем, кто тяжело принимает жару. Пейте побольше жидкости, желательно обычную воду, минералку или несладкие соки. Но не из холодильника, а лучше теплые – они быстрее утоляют жажду. Горячий чай вообще приветствуется. Не пренебрегайте головными уборами.

Отдельные советы для купальщиков: расжарившись на солнышке, не торопитесь прыгать с разбегу в холодный водоем. Резкое изменение температуры опасно для сердечно-сосудистой системы. Во время резкого охлаждения тела давление подскакивает, а сосуды сужаются, а это колоссальная нагрузка на сердце. Все может закончиться тяжелыми последствиями.

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Сколько бы ни твердили, что на пляжах Красноярска купаться нельзя, лето берет свое. В 30-градусную жару все у воды. И многие рискуют окунуться. Прямо под знаками «Купаться запрещено!». Официально пляжи обещают открыть во второй декаде июня. Принимать посетителей они будут до конца июля. Начало сезона – чем не повод пройтись по самым популярным у горожан местам? Давайте посмотрим, насколько пригодны они для отдыха (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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