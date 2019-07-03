2019-07-09T09:23:33+03:00
Общество

В Красноярске вышел путеводитель «Православный Енисейск» к 400-летию города

Татьяна АРОНОВА
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Путеводитель расскажет о сохранившихся или полностью восстановленных к юбилею православных церквях ЕнисейскаПутеводитель расскажет о сохранившихся или полностью восстановленных к юбилею православных церквях ЕнисейскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Специально к юбилею «Комсомольская правда» приготовила в подарок читателям путеводитель. Часть тиража сегодня, 3 июля, поступит в киоски Роспечать и Лига-пресс вместе с еженедельником «КП» (внимание, тираж ограничен).

Часть тиража получат в подарок гости юбилея в Енисейске 9-10 августа.

Путеводитель «Православный Енисейск» - это 24 полосы интересной и полезной информации о церквях и монастырях, их святынях и чудотворных иконах.

Дорога в Енисейск лежит через Казачинское, Большую Мурту), Лесосибирск, в которые стоит заехать по пути, чтобы увидеть чудотворные иконы, удивительной красоты храмы и зайти в единственный в крае музей современного христианского искусства.

Путеводитель расскажет о сохранившихся или полностью восстановленных к юбилею православных церквях Енисейска. Это Богоявленский собор, который станет главной площадкой празднования 400-летия города, Успенский собор, Спасо-Преображенский мужской монастырь и единственная в Красноярском крае надвратная церковь Захария и Елисаветы, Воскресенская церковь, Троицкая церковь, Иверская церковь, Монастырское озеро.

Путеводитель издан при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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