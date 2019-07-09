В Красноярске две женщины из-за громкой музыки едва не задушили соседку

Это только меломанам кажется, что их «бумбоксов» раздается музыка. А для соседей, живущих через стену, из всех звуков доносятся только грохот ударных инструментов для непонятное «мяуканье». Эти звуки и сплошная какофония бесят соседей со страшной силой. Ни просьбы, ни уговоры, ни увещевания на злостных меломанов не действуют. Можно, конечно, вызвать полицию, но некоторым нарушителям общественного порядка это, что называется, по барабану.

Жительница Красноярска навсегда запомнит, чем обернулись для нее эти барабаны. Накануне две соседки едва не задушили ее. К счастью, все обошлось, потерпевшая сумела вырваться и спрятаться в квартире, поэтому отделалась испугом, синяками и царапинами.

Вот как прокомментировали инцидент в пресс-службе Росгвардии. Все произошло в многоэтажке на улице Сады. Точнее в новостройке. А там, как известно, звукоизоляция оставляет желать лучшего. Девушка в очередной раз включила музыку. У 31-летней соседки, которая живет сверху, лопнуло терпение. Она позвала еще одну соседку и вместе они спустились на этаж вниз.

Постучались в квартиру. Девушка открыла и женщины набросились на нее с кулаками. Повалили на пол, начали душить. Все могло бы закончиться печально, но девушка сумела вырваться, спрятаться и вызвать полицию.

Нападавших задержали, доставили в отделение, составили протокол. Нервный срыв от громкой музыки их, конечно, не оправдывает. На них могут возбудить уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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