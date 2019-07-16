И в суп, и на опыты! Репчатый лук помог ученым проверить токсичность дна Енисея

Красноярские ученые изучили дно Енисея на токсичность с помощью обыкновенного репчатого лука. Уникальный эксперимент провели исследователи научного центра СО РАН. А результаты опубликовали в Сибирском экологическом журнале.

Токсичность (способность химических веществ вызывать отравление) определяли по росту корней лука, а мутагенность (факторы, провоцирующие наследственные изменения – мутации) – по количеству клеток с нарушениями хромосом.

Как правило, на дне любого водоема формируются отложения, состоящие из органических и минеральных частиц, комментируют ученые. Периодически в воду попадают и токсичные вещества. Виной тому – хозяйственная деятельность человека. Эти вещества могут навредить обитателям водоемов, к тому же опасны для людей.

Чтобы определить их воздействие, применяются всевозможные методы биотестирования. Правда, лук использовали впервые.

Ход эксперимента фиксировали на фото. Фото: красноярский научный центр СО РАН.

Как это работает? Для начала выбрали 100-километровый участок Енисея, находящийся ниже Красноярска. Взяли пробы в десяти точках, положили в емкости. А после высадили туда репчатый лук. Через несколько дней измерили длину его корней и проанализировали пробы, собранные с их кончиков.

И вот результат.

- Несмотря на выявленное в пробах донных отложений Енисея повышенное содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и техногенных радионуклидов, уровень их токсичности был невысоким, так как длина корней лука, выросших на всех пробах донных отложений, была примерно одинаковой, - заявляют исследователи. - Повышенный процент клеток с нарушениями хромосом в корнях лука был зарегистрирован на пробе донных отложений, содержащей смесь органических и минеральных загрязнителей, отобранной в Абаканской протоке. Результаты совпали с выполненным ранее биотестированием проб донных отложений Енисея, в котором в качестве индикатора использовали водное растение элодею канадскую. Ученые сделали вывод, что луковый тест можно применять для оценки качества донных отложений, наряду с другими биотестами.

СКАЗАНО

- Нам не удалось зарегистрировать высоких показателей токсичности и мутагенности донных отложений Енисея на луковом тесте. Это может свидетельствовать об относительно невысоком уровне техногенного загрязнения донных отложений Енисея, - говорит соавтор статьи Татьяна Зотина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН. - Другая возможная причина — недостаточная чувствительность лука к типу и уровню загрязнения исследованных проб донных отложений», — рассказала