Красноярцам пообещали бордюры, которые не крошатся, и асфальт, в котором не остается колеи

Ремонт дорог в Красноярске в этом году проходит относительно спокойно, без разгромной критики в социальных сетях. Во-первых, объем работ значительно меньше, чем был два года назад. А во-вторых, подход к организации совершенно другой.

Напомним, что в 2017-м, когда федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» только запускался, городские власти слишком поздно начали отторговывать контракты. Договоры с подрядчиками заключали даже в конце мая, в июне – в результате многие не успели освоить фронт работ, делали все наспех, поздней осенью. От этого страдало качество работы.

В 2018 году договоры с подрядчиками начали заключать в начале весны. В этом году и вовсе начали ремонт чуть ли не в конце мая и пообещали, что в августе все будет завершено. Как рассказал заместитель руководителя МКУ УДИБ Сергей Печерин, все работы идут согласно графику, без отставаний. Из 17 объектов, которые необходимо отремонтировать по плану в этом сезоне, в работе уже 13.

В одном месте начинают, в другом – заканчивают

В Свердловском районе на улице Парашютной уже выполнено 75% плана, сейчас там работают асфальтоукладчики. Еще немного, и жители окрестных домов надолго забудут о разбитом асфальте. В Кировском районе на улице Кутузова приступили к замене бортового камня.

В Октябрьском и Железнодорожном районах работы ведутся на 6 объектах. Процент выполнения: на Новосибирской – 35%, Курчатова – 35%. Подрядчики уже зашли на Чкалова, Пушкина, Революции и Карбышева.

В Советском районе почти готова улица Спандаряна. Ремонта там не делали лет 20, если не больше. Водители с ужасом вспоминают старую дорогу, а ведь Спандаряна – одна из главных оптовых и розничных торговых площадок города. Сегодня улицу уже не узнать: установлены бордюры, которых никогда не было. Уложен новый асфальт. Осталось только обустроить газоны и посадить деревья, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Кстати, в скором времени через эту улицу запустят автобус.

Там же, в Советском районе, на Ястынской заменили бордюры, план выполнен на 20%.

Что касается Ленинского района, там два ответственных участка – на улице Глинки и Мичурина. На первой выполнено 20% от запланированного, на второй – 55 %. На Мичурина одну часть улицы уже покрыли первым слоем асфальта, переходят на другую часть.

Самая больная тема – это бортовой камень

Нарекания были на бордюры, которые крошились, не простояв и года и не пережив низких температур. Дошло до того, что ремонтом бордюров заинтересовалась прокуратура. Так, компания «Сибстройком», которая проводила работы в Центральном и Октябрьском районах, по решению суда выплатила неустойку за допущенные недостатки. Кроме того, требования устранить дефекты никто не отменял.

СПК «Сфера» занималась частичной заменой бордюров на улице Водопьянова в 2018 году. В марте этого года заказчик – МУК УДИБ – проверил участок и обнаружил: в районе дома № 12 бордюры уже раскрошились. Подрядчик отреагировал быстро и в рамках своих гарантийных обязательств их заменил. А вот «Сибагропромстрой», который минувшим летом работал на улице Молокова, до сих пор не заменил разрушившиеся бордюры. Прокуратура выписала предписание УДИБу – за то, что не проконтролировал должным образом своего подрядчика.

- На сегодняшний день мы исключили установку бортового камня, изготовленного вибролитьевым способом, того самого, который быстро крошился, - рассказала Сергей Печерин. – Сегодня подрядчикам дано указание использовать либо натуральный камень, либо изготовленный по технологии вибропрессования. В прошлом году мы провели эксперимент, поставили вибропрессовые бордюры, зиму они простояли отлично.

Как поведет себя новый асфальт

В этом году на трех улицах проводится опыт: на Мичурина, Глинки и Ястынской дорожники укладывают сверхпрочное покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон. В его состав входит щебень крупной фракции и волокна целлюлозы, они схватывают битум и не дают расползаться в разные стороны. Обычно такой материал применяют на загородных, федеральных трассах, где большая интенсивность движения. Его преимущества: устойчив к образованию колеи, у него высокий срок службы и низкий уровень шума.

Улицы выбрали по понятным причинам: они – магистральные, с высоким автотрафиком, плюс по ним ездит большое количество грузовиков – основной враг городского асфальта. Специалисты будут следить, как поведет себя сверхпрочное покрытие. И если оценка будет положительной, в дальнейшем его будут укладывать и на других улицах. Да, по цене оно выходит дороже, но ведь и служит дольше.

Перекрытие улиц

На этот раз обошлись без полного перекрытия улиц и многокилометровых заторов. Автомобилисты сами говорят: как удачно, что в городе уже есть развязка на Калинина - Брянской и развязка на Николаевский мост. Многие привыкли, адаптировались, теперь стараются объезжать ремонтируемые участки. Там, где идет работа, дорожники в основном перекрывают одну часть улиц, а по второй идет транспорт.

Анонсируем еще одно ограничение, последнее в этом сезоне, в рамках ремонта дорог: на улице Партизана Железняка в районе ТРЦ «Июнь» в обе стороны. С 12 по 19 июля там будут перекладывать кабель. Чтобы избежать заторов, временно перенастроят светофоры.