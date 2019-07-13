Село отрезано, разрушены мосты. Вслед за Красноярским краем «большая вода» пришла в Туву

Иркутская область, Красноярский край, а теперь и Тува… Из-за сильных дождей в республику пришла «большая вода», сообщил ее глава Шолбан Кара-Оол. Село Хондергей Дзун-Хемчикского района оказалось отрезанным, подтоплено 77 дворов жилых домов.

По прогнозам, дожди в республике продолжатся до 16 июля. Фото: Шолбан КАРА-ООЛ.

Из-за сильных дождей в реках поднялась вода. Фото: Шолбан КАРА-ООЛ.

- Проехать туда пока невозможно, поэтому группа спасателей вылетела туда и укомплектована всем необходимым для оказания помощи населению, - поделился Шолбан Кара-Оол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719996" frameborder="0"></iframe> В Туву пришла "большая вода".Видео: ГУ МЧС России по Республике Тыва! другой источник

На месте работают 79 человек и 19 спецмашин, из них от МЧС России 44 сотрудника, 7 единиц техники и 4 лодки. Между тем, по прогнозам синоптиков, с 13 по 15 июля в Туве продолжатся дожди. А, значит, в реках еще поднимется уровень воды, возможны подтопления населенных пунктов, расположенных на берегах.

В отрезанное водой село вылетели спасатели. Фото: Шолбан КАРА-ООЛ.

- Земляки, прошу вас воздержаться от дальних поездок, сейчас можно наткнуться на размытые проезжие части, - пишет в соцсетях глава республики. - В Овюрском районе размыты подъезды к мостам через реки Чоза и Торгалыг. Уровень воды поднялся в реках на территории Дзун-Хемчикского района. На контроле у нас село Арыскан в Улуг-Хемском районе. Здесь размыта дорога к мосту через реку Хууле. Проезд затруднен для легковых автомашин в местечках Боора-Шай, Хоорумнуг-Ой, Ортаа Халыын в Монгун-Тайгинском районе. Река Аянгаты поменяла русло и разрушила мост до Аянгаты в 1 км. Есть объездная дорога через Шекпээр. В селе Чыраа-Бажы река также размыла мост. Объявили повышенную готовность сил ГО и ЧС. Всем руководителям администраций, где есть опасность подтопления, находится на своих местах и территориях!

Подтоплено 77 дворов. Фото: Шолбан КАРА-ООЛ.

Напомним, в пятницу, 12 июля, жертвами стихии в Туве стали семеро детей и двое взрослых. Две семьи решили переехать через реку на УАЗе, но заглох мотор. Мощное течение перевернуло машину, люди утонули…

Жертвами стихии стали девять человек. Фото: ГУ МВД России по Республике Тыва.

КОНКРЕТНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОДА ПОДСТУПАЕТ К ДОМУ?

- нужно быть готовым к эвакуации;

- сообщить о ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу района или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Тыва - 8 (39422) 9-99-99;

- выключить электричество, закрыть окна и двери;

- быть готовым оказать помощь престарелым и больным людям;

- перенести ценные предметы и вещи как можно выше.

ПРИ ЭВАКУАЦИИ:

- взять с собой личные документы, деньги, лекарства, комплект верхней одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания;

- прибыть в пункт временного размещения;

- не паниковать, выполнять все требования спасателей.

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