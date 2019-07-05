Праздник пароходов, улыбок и зонтиков

Несмотря на пасмурную погоду, сотни красноярцев собрались на набережной краевого центра, чтобы приобщиться к профессиональному празднику речного флота. Для горожан этот праздник особенный. И не только потому, что судьба и карьера тысяч людей связаны с пароходством, но и потому, что могучая река Енисей – неотъемлемый элемент жизни жителей Красноярского края. Мы ею гордимся, по ней передвигаемся, ею питаемся.

- Для меня этот праздник давно стал особенным, - делится Александр Волков, главный диспетчер по движению флота Красноярского речного пароходства. – Мой отец – капитан судна и с детства я видел его работу, поэтому о выборе профессии речи не шло. Я поступил в речное училище. Десять лет работал на флоте, теперь – в управлении.

У Александра двое маленьких сыновей и он пока не загадывает об их выборе профессионального пути. Сам же со скромностью говорит о своей работе, хотя из рук губернатора края получил благодарственную грамоту за службу. В Енисейском пароходстве трудится порядка 3000 человек. Основная часть сотрудников АО «ЕРП» - это плавающий состав (экипажи судов) и береговой состав (специалисты, занятые на судоремонте). Как в любой крупной компании, главное ее богатство и ценность - люди. Сохранение и подготовка грамотных специалистов, постоянное повышение квалификации действующих работников – это важнейшая задача, которая стоит перед руководством компании. Именно поэтому в день профессионального праздника, организаторы постарались сделать все, чтобы сотрудники пароходства смогли почувствовать себя виновниками торжества. Грандиозный парад судов на могучей реке Енисей – яркое и масштабное зрелище:

- Я всю жизнь прожила в Красноярске, но на парад судов попала впервые, - делится жительница краевого центра Елена Николаевна. – Мы часто с внучкой Варенькой гуляем по набережной, а сегодня нам так повезло, что никакой дождь и непогода не помешают. Досмотрим все до конца! В молодости я часто путешествовала на теплоходах по Енисею и реку нашу очень люблю!

Поздравить речников приехал губернатор Красноярского края Александр УссФото: Диана ИВАНОВА

Для горожан пассажирский водный транспорт сейчас пока «слабое звено»:

- Жизнь речников, их проблемы и трудности мне давно известны, - комментирует Владимир Демидов, депутат Законодательного собрания края, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи ЗС края. – Я с большим удовольствием всегда поздравляю на этом празднике ветеранов флота. Из всех рек России в части перемещения грузов мы самые продвинутые, в том числе, благодаря вложениям компании Норникель.

На торжественном митинге речников поздравил губернатора края Александр Усс:

- Этот день стал особым и праздничным давно для всех жителей Красноярского края, - сказал глава региона. – Те, кто водит суда по Енисею, работает в портах, всегда отличались профессионализмом и преданностью профессии. Енисей является транспортной артерией и играет очень важную роль в экономике. Судоходство на Енисее переживало разные времена, но я уверен, что самый сложный период у нас позади.

В подтверждение слов главы региона прозвучали и конкретные цифры. Ведь благодаря слаженной работе служб грузового речного транспорта, объем перевозок увеличивается от года к году:

- В этом году у нас большая производственная программа, - говорит Олег Шпагин, генеральный директор ООО «Норникель-Енисейское речное пароходство». – Мы планируем перевести 3,5 миллиона тонн грузов. Северный завоз практически завершен, в этом году он составил порядка 70 тысяч тонн.

Флот Енисейского пароходства – около 460 судов. Фото: Алекс Чампакхам

Компания Норникель является основным акционером пароходства, одновременно работает ключевым грузоотправителем:

- Порядка полутора миллионов тонн перевозится для Норникеля, - пояснил Олег Шпагин. – Исторически так сложилось, что комбинат строился при помощи речников в 30-ые годы. С того времени из года в год Енисейское пароходство и ГМК тесно и плодотворно сотрудничают.

Но и для виновников торжества, и простых горожан, этот день запомнится, прежде всего, масштабом парада судов, яркой музыкальной программой и возможностью пообщаться.

Наверное, поэтому в дождливый июльский денек, накануне профессионального праздника, который отмечается речниками в первое воскресенье июля, вся набережная была наполнена зонтиками, а на лицах горожан светились улыбки – радостные, признательные, звучали добрые слова в адрес сослуживцев и просто посторонних людей в красивой форме, за плечами которых десятки лет отданных родному Енисею.