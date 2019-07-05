«Диплом раздора» красноярский студент несколько лет не может получить высшее образование из-за «неудобной» темы о госдолге

Студент Института управления бизнес-процессами СФУ Руслан Мирошниченко в прямом смысле слова попал под раздачу: вот уже три года тянется его эпопея с защитой диплома. Мирошниченко не дают заветные корочки по политическим мотивам, - и он в этом абсолютно уверен. Все дело в теме диплома: «Инструменты управления государственным долгом региона для обеспечения экономической безопасности» (госдолг Красноярского края - 96 миллиардов рублей). Все дело в некачественно выполненной работе, парируют в СФУ, - это публицистика, а не научный труд. «Комсомолка» попыталась разобраться, почему так произошло?

Маски в сторону

Казалось бы, ну совершенно обыденная история: мало ли в стране нерадивых студентов, которые не могут защититься или, скажем, сдать сессию вовремя. Если бы не одно «но»:

- Я должен был выпуститься еще в 2017 году, но ближе к защите меня стали не допускать, предлагали уйти в академический отпуск, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Руслан Мирошниченко. – Я просил объяснить причину, пояснить, что именно в дипломе надо исправить или доработать. Но ее никто не объяснял, давили на административный ресурс: я завкафедрой – ты студент. Сказано: пиши заявление на академический отпуск - значит, пиши без разговоров. Я слушать не стал, пошел к директору института Васильевой – результат тот же. В итоге меня отчислили.

В итоге, дело попало в прокуратуру. Там все проверили и вынесли решение: парня отчислили незаконно, дали предписание вузу – восстановить. СФУ отказался, но восстановить студента все же пришлось по решению суда. Научный руководитель Руслана, доктор экономических наук Луиза Батукова, первоначально оценила дипломную на «хорошо». Потом, правда, передумала: отзыв был положительный, но без оценки.

- Тогда в СФУ как раз сменился ректор, был назначен Владимир Колмаков. Я обратился к нему с просьбой помочь, и он пошел навстречу. Защита у меня была, есть стенограмма, - говорит Руслан. – Комиссия задала мне больше 20 дополнительных вопросов, и я на все ответил. В итоге, мне ставят «два». Я попросил объяснений, ведь я ответил на все вопросы… Мне сказали – иди в прокуратуру, мы только через прокуроров дадим объяснения.

Что же могло так «зацепить» комиссию, что, выражаясь языком студентов, Руслана валят и валят?

- Я сам не понимал до последнего, мне просто сказали: не нравится твоя работа, так что давай ты просто уйдешь заниматься другими вещами, систему не сломаешь. Это длится уже два года – зачем им это, я и сам не понимаю, - говорит Руслан. – Про тему диплома могу сказать только одно: экономических предпосылок для возникновения 100-миллиардных долгов в богатейшем крае нет и быть не может, деньги в регионе есть – они просто не поступают в бюджет. И это не вопрос экономики – предприятия работают, это вопрос политики. И край взял деньги в банке, а не у министерства финансов. И край сегодня 10 миллиардов рублей ежегодно отдает в банк для покрытия этого долга. Конечно, мое расследование не понравилась вузу, может, они побоялись. Не знаю.

Расследование Мирошниченко провел на основе данных Счетной палаты. И тогда, как сейчас, главой была Татьяна Давыденко:

- Она не курировала мою работу, если вы об этом. Мне просто была предоставлена вся необходимая для написания информация. Татьяна Алексеевна подтвердила, что деньги в бюджет не поступают.

- Но все это было два года назад, теперь вроде никаких новостей, не знаете, почему тема прошла по СМИ, возникла в Интернете сейчас?

- Мне предложили в местном издании (Krasnews.com – прим. Ред) дать интервью, я согласился. Вот и все.

За дело

Критикуют работу студента Мирошниченко за дело: структура диплома не выдержана, нет логики изложения, не раскрыто понятие «госдолга», содержание не соответствует теме и носит публицистический характер.

Любой, кому приходилось защищать диплом в вузе, поймет, о чем именно речь? Пара цитат из диплома Руслана: «Еще Остап Бендер напоминал А. И. Корейко, что все современные состояния нажиты нечестным путем»; «Весь этот процесс называется приватизацией — распродажей Родины с молотка»; «Иными словами, рубль — это перекрашенный, ничем не обеспеченный доллар». Язык, безусловно, образный и яркий, но… не для научной работы. И в этом профессора, что студента «мучат», безусловно, правы.

Вот комментарии вуза:

- Студенты СФУ защищают выпускные квалификационные работы порой по очень острым вопросам экономической безопасности, поэтому мы не согласны с политизированностью этой темы, - говорит официальный представитель СФУ Ярослава Жигалова. - Мы понимаем — такие популистские заявления на ура воспринимаются некоторой частью общества и могут быть подняты «на знамена», но это все равно не делает их научно-обоснованными, а дипломную работу — заслуживающей положительной оценки. Кроме того, университет неоднократно призывал Мирошниченко оформить работу согласно требованиям и получить диплом в установленном порядке. Вся эта шумиха – попытка манипуляции, но защита так или иначе будет проходить в соответствии с регламентом, без оглядки на то, что этому хотят придать политическую окраску.

Сказано – по существу. Может, и правда, студент Мирошниченко сражается не с системой, а с собственными фантомами? При этом для защиты надо только одно – довести работу до ума.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Голованов, председатель Союза журналистов Красноярского края:

«За судьбу студента мало кто переживает»

- От всего этого уже слегка подташнивает. Я все понимаю, политическая борьба и все прочее, но когда начинают цепляться ко всему, что попало, ни в какие ворота не лезет. Есть преподаватели, есть профессора, которые поставлены для того, чтобы оценивать работу студента. Только профессионалы должны решать, насколько преподаватель адекватно оценил работу. Чтобы усомниться в работе профессионала, надо быть еще бОльшим профессионалом. Если вы считаете, что преподаватель поставил неправильную оценку, вердикт должна выносит специальная комиссия. Но журналист выносить таких оценок не имеет права, я так считаю. Глава счетной палаты Татьяна Давыденко, которая предоставляла студенту материалы для данной работы в свое время, а недавно выступила с изобличительным докладом о ситуации в лесной отрасли, с ней ситуация, я считаю, особая. Три года назад я писал журналистское расследование по теме леса, мы поднимали историю с лесопожарной авиацией (а фирмой-монополистом о недавнего времени в этой сфере была дочка Татьяны Алексеевны), но тогда наш председатель счетной палаты не был особо озабочен судьбой красноярской тайги. Наоборот, мне пытались доказать, что это все не так. И вдруг оказалось – все так! Материал этот есть в интернете, если интересно, почитайте «Хроника пикирующей репутации». Сейчас она поняла, что ситуация становится острой. Я не удивился, когда это все началось. Она нанесла упреждающий удар, и сейчас любая попытка репрессий будет воспринята так, что она жертва. Ну а в целом все это политическая грызня между группировками, кланами, за каждой стоит своя финансово-промышленная группа. За судьбу студента, понятно, переживает мало кто. Молодого человека, еще не достаточно зрелого, пытаются просто использовать в этой ситуации.

«Это не компания по дискредитации губернатора»

Дмитрий Полушин, главред интернет-издания KrasNews.com:

- Сейчас говорят, что все это делают это какие-то политически ангажированные СМИ, а на самом деле, все неправда. Неправда и про Счетную палату, и про лес, неправда про студента Мирошниченко, неправда про Канск и про «качнуть права». Конечно! Это же СМИ Геббельса цитируют, видимо, - им просто сказать больше нечего кроме того, что идет некая информационная кампания...

P.S. В данный момент Руслан Мирошниченко готовит открытое обращение к президенту , чтобы поднять вопрос госдолга регионов и, в частности, Красноярского края на уровне страны.