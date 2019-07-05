Отец семерых детей находит время заниматься с трудными подростками, а мама заботится о сиротах

Знакомьтесь: Вадим и Алена Барсуковы. Многодетные родители – у них уже растут семеро ребятишек и восьмой на подходе. В такой семье забот всегда много. Но молодые родители находят время, чтобы уделить внимание тем детям, которые лишены родительской ласки. Глава семьи прошел обучение по программе «Наставничество» и занимается с подростками из неблагополучных семей. Летом с ребятами он ходит в походы и сплавляется по рекам. А Алена заботится о ребятах, которые остались без попечения родителей, с сиротами.

В этом году семья Барсуковых приняла участие в региональном конкурсе «Семья года» и победила в номинации «Многодетная семья». Накануне в гостях у них побывал губернатор Красноярского края Александр Усс. Время за накрытым столом с чаем и пирогами пролетело незаметно. Глава региона поделился потом приятными впечатлениями.

А сегодня, 5 июля, состоялась торжественная церемония награждения всех победителей регионального этапа «Семья года». Напомним, что в крае конкурс проводится в третий раз, итоги подводятся в преддверии праздника – Дня семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля.

В этом году заявки для участия в конкурсе прислала 122 семьи из 51 района города края. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать победителей в пяти номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

Александр Усс вручил победителям благодарственные письма и книги, в которые включены истории каждой семьи, их традиции и семейные ценности.

- Конечно, нельзя соревноваться в счастье. Невозможно его измерить. Но можно восхищаться человеческим благородством, силой любви, крепостью семейных уз, - сказал глава региона, обращаясь к победителям конкурса. – Все вы – люди огромной душевной щедрости и пример того, как и для чего нужно жить на земле. Сделав выбор в пользу большой семьи, многие взяли на воспитание ребят из детских домов. Все потому, что вашей любви хватает на всех, кто рядом. Вы прошли особый путь к своему счастью.

Добавим, что семья Барсуковых теперь отправится представлять Красноярский край в общероссийском конкурсе «Семья года».