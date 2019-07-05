Сводка красноярских спасателей: уровень воды в реках за сутки упал на 44 сантиметра

Сводка МЧС: вода в реках Кан, Бирюса, Чуна и Хожо постепенно отступает и возвращается в свое русло. Во всех населенных пунктах, которые подверглись воздействию стихии, идут аварийно-восстановительные работы. Спасатели очищают русло рек, откачивают воду из подтопленных домов, а специальная комиссия оценивает нанесенный населению ущерб. На ликвидацию последствий паводка, оказание помощи местному населению задействованы силы и средства спасательных, пожарно-спасательных формирований МЧС России и областных учреждений в количестве 130 человек, 47 единицы техники, в том числе 18 плавательных средств, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Мониторинг за уровнем воды в реках края ведется круглосуточно. На сегодняшний день в 5-и населенных пунктах Канского, Абанского и Богучанского районов остаются подтопленными несколько приусадебных территорий жилых домов и дачных участков. Социально-значимых объектов на подтопленной территории нет.

Также по прежнему подтоплены 3 участка автомобильных дорог – один в Абанском районе, недалеко от поселка Почет, два в Богучанском районе при въезде в поселок Октябрьский и в районе поселка Пея.

Однако пункту временного размещения спасатели не спешат убирать. Всего их развернуто 9, они готовы принять до 4000 пострадавших.

Спасатели очищают русла рек. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю

Оперативная информация на полдень 5 июля

Канский район, река Кан, город Канск:

- уровень воды в реке составляет 248 см (динамика -30 см), при критическом 350 см (выход воды на пойму), вода вошла в русло. Подтопленных придомовых территорий и жилых домов нет.

Абанский район, река Бирюса, поселок Покатеево:

- уровень воды в реке составляет 277 см, при критическом 450 см. Вода вошла в русло. В настоящее время подтопленных придомовых территорий и домов нет.

Абанский район, река Бирюса, поселок Почет:

- уровень воды в реке составляет 546 см (-44 см), при критическом 550 см. Остаются подтопленными 5 приусадебных участков, 1 жилой дом.

Богучанский район, река Чуна, поселок Малеево:

- уровень воды реке составляет 526 см (-24 см), при критическом 555 см. Остаются подтопленными 3 приусадебных участка, жилые дома не подтоплены. В превентивных целях из домов на прилегающих участках эвакуированы в пункты временного размещения, которые расположены в населенном пункте Октябрьский, 14 человек, из них 10 детей.

Богучанский район, река Чуна и подпора реки Хожо, поселок Октябрьский, микрорайон Лесхоз:

- уровень воды в реке составляет 526 см (-24 см), при критическом 555 см. Остаются подтоплены 14 приусадебных участков, 2 жилых дома, в 9 домах вода затопила подполья. В превентивных целях эвакуированы 28 человек, из них 8 детей. Эвакуированные люди размещены у родственников и пункте временного размещения.

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