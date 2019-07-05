Пострадавшим от паводков в Красноярском крае пообещали выплатить максимально положенную по закону сумму материальной помощи. Согласно краевому законодательству пострадавшие от чрезвычайной ситуации семьи и одиноко проживающие граждане получают единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер может составлять от 20 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тысяч рублей (при полной его утрате).

- Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму – по 50 тысяч вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений требуется провести в максимально короткие сроки, - прокомментировал губернатор края Александр Усс.

Кроме выплаты в 50 тысяч рублей предусмотрена еще одна мера поддержки – единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. По группе территорий, к которой относится город Канск, эта сумма составляет 10 тысяч рублей. Для ее получения необходимо оформить заявление в органах социальной защиты на местах.

По данным главы Канска Андрея Береснева, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям – это 350-400 человек. Только за два последних дня заявление на материальную помощь подали 34 человека.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, губернатор Александр Усс поручил организовать в Канске мобильные общественные приемные, где горожане получают консультации по оформлению документов для компенсации ущерба и иную помощь. С 4 июля специальные комиссии начали подворовые обходы для оценки ущерба.

Накануне в Канске побывал зампредседателя правительства края Анатолий Цыкалов, он проинспектировал в Канске общую ситуацию и ход работ по восстановлению систем жизнеобеспечения. Затем доложил губернатору, что ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков.