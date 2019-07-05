Турция? Дача? Арктика!

Россия всерьез возвращается в Арктику, когда-то открытую и освоенную нашими предками. На этот счет есть государственная программа с множеством направлений: научные исследования, «генеральная уборка», добыча полезных ископаемых и, конечно, арктический и северный туризм. Много раз была на севере Красноярского края и как журналист, и как турист, и как сотрудник геологической экспедиции и всегда думала о том, почему сюда почти не едут люди, охочие до впечатлений и приключений? Ведь здесь есть все для активных и любопытных, романтиков и экстремалов, фотографов и рыбаков. И далеко не все хотят проводить свой отпуск стандартно в курортных странах, в мире много людей, готовых к дальним странствиям. Именно их и ждет север Красноярского края! Но для начала в Норильск прилетели представители российских и зарубежных туроператоров из Германии, Франции, Латвии и Италии, чтобы своими глазами увидеть, чем может привлечь эта территория, что показать, зачем люди захотят сюда поехать?

Организаторы первого на Таймыре инфо-тура – Агентство развития Норильска при поддержке «Норникеля», в партнерстве с краевым Агентством по туризму, АО «Агентство развития бизнеса Красноярского края» и ООО «ТТ-Трэвел».

Это лишь первый шаг по привлечению туристов. Второй намного сложнее – развитие инфраструктуры. Стоимость работ оценивается в 4 миллиарда – это строительство речных причалов, автодорог и отелей. Заявку на получение финансирования из Федеральной целевой программы руководство края, Таймырского муниципального района и Норильска сформируют до конца этого года.

— Нужно прорабатывать и частно-государственное партнерство. Например, компания «Норникель» строит большой спортивно-туристический центр, и мы надеемся, что он будет работать и на развитие туризма. Мы понимаем, что можно иметь замечательные природные объекты, но если их никто не знает в мире и если они не продаются - это значит, что туристы туда не поедут. Наша задача - заниматься информационным продвижением и привлечением иностранных туроператоров, — считает руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Дудинка - центр событийных и этнографических путешествий

Краеведческий музей, Городской центр народного творчества и Таймырский дом народного творчества, небольшой круиз по Енисею с посещением этностойбища – все это позволяет познакомиться с историей, культурой и бытом коренных и малочисленных народов Севера.

Причем, атмосфера этностойбища с национальными играми, традиционными блюдами, - это не локация для туристов, это реальная жизнь коренных северных народов. Живут они в чумах, носят одежду и обувь из оленьих шкур, занимаются традиционными ремеслами и промыслами.

Этнический туризм на севере тоже прекрасен! Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля»

«Интерес путешественников к обычаям, традиционным промыслам и ремеслам коренных малочисленных народов растет, и это в свою очередь способствует сохранению уникальной культуры северян. Привлечь потенциальных клиентов поможет недавно созданный Таймырский информационный центр», - уверена начальник управления культуры администрации Таймыра Валентина Сацкая.

Плато Путорана – для экстремальных и экологических туров

Центральным событием информационного тура стало посещение плато Путорана. Туроператоры оценили несколько турбаз и готовых трекинговых маршрутов. Благодаря компании «Норникель» удалось организовать вертолетную экскурсию и посмотреть водопады.

Красота северной природы привлекает и экстремалов, и романтиков.Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля»

Своими впечатлениями поделилась директор КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края» Алена Кочанова:

- Совершенная геометрия гор - это просто бесконечная медитация, контраст цветов, как будто кто-то включил самые яркие фильтры! Вода из ледников, от которой ломит зубы, и она настолько вкусная, что хочется лежать возле ручья и пить, пока сам не станешь частью этой воды. Радуги в водопадах, это отдельная тема и те ещё витамины для глаз! Таких ярких радуг я никогда не видела. Мягкая, тёплая, дружелюбная тундра, по которой идти - одно сплошное удовольствие.

И представители туроператоров отметили большой потенциал плато.

- В Европе много людей 50-60 лет, которые часто путешествуют. Очевидно, что не все без подготовки смогут пройти сложные маршруты на плато Путорана. Но потенциал Таймыра гораздо шире. В том числе, здесь можно организовывать фототуры, - отметил Сергей Черкашенин, представитель немецкой фирмы «Baikal Tours».

Еще один представитель Германии – Татьяна Симрод, работающая в «Schulz Aktiv Reisen», рассказала, что для их гостей интересны будут радиальные маршруты:

- Хотелось бы за одну поездку посмотреть как можно больше, побывать на разных базах, пройти разные маршруты. И крайне важно показывать гостям Норильск и Дудинку, это уникальные территории и интерес к таким местам у туристов есть.

Норильск предлагает культурно-познавательный и промышленный туризм

Аэропорт Норильска, который может принимать любые пассажирские лайнеры – это и есть основа развития туризма в этом регионе. К тому же Норильск – самый большой северный город на планете.

В Норильске есть все блага большого города, причем, они высокого качества: аквапарк, театр, музей, горнолыжный комплекс, профилакторий, торгово-развлекательный центр, и т.д.

И событий, интересных гостям города, тоже немало. Например, гастрономический фестиваль «СЕВЕР», изюминкой которого являются блюда из местных продуктов: оленины, северной рыбы и ягод.

У Норильска уникальная история, в которой нашлось место и подвигу, и трагедии, и судьбам людей, прославивших этот город – все это можно узнать и увидеть на автобусной и пешеходной экскурсиях.

- Предложения от экспертов помогут нам доработать маршруты и упаковать их в полноценный туристический продукт, - считает заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию туризма и городской среды Максим Миронов. - Несмотря на то, что о туризме как о перспективном направлении мы заговорили совсем недавно, мы видим интерес со стороны профессионального сообщества: еще год назад у нас был только один зарегистрированный туроператор, сегодня их четыре и в ближайшее время будет пять.

Будущее края – на севере

Развитию севера посвящен Международный арктический форум, он прошел в апреле этого года в Санкт-Петербурге. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что будущее экономики нашего региона во многом связано с развитием северных территорий. И это не только добыча полезных ископаемых. В кулуарах он сообщил, что в ближайшие годы ожидается прорывное развитие туризма. По его мнению, жемчужиной туристических маршрутов может стать экологический туризм.

Сейчас в крае приступили к разработке Комплексного плана по развитию туризма в Арктике, который, предусматривает создание на Крайнем Севере туристско-рекреационного кластера. В него войдут Норильск, народные мастерские Дудинки, плато Путорана, озеро Лама, сеть водопадов, а также достопримечательности, расположенные на берегах Енисея. К 2021 году планируется запустить по Енисею два пассажирских лайнера.

Турбаза на озере Лама. Фото предоставлено пресс-службой «Норникеля»

А итогом информационного тура стало подписание двух соглашений Туристско-информационного центра Красноярского края с Агентством развития Норильска и с Таймырским информационным центром.

Директор КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края» Алена Кочанова рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск» о том, что планируется сделать в ближайшее время, причем, многое из этого перечня не требует больших вложений:

- Нужно разрабатывать и сертифицировать маршруты, обучать гидов- инструкторов и экскурсоводов, повышать языковой уровень работников сферы гостеприимства, соблюдать международные стандарты обслуживания гостя и в местах проживания, и в точках питания: меню с фотографиями, перевод меню на английский, введение в меню ресторанов местных продуктов и пр. В городах должны появиться знаки навигации для туристов. И нужно продвигать туристический потенциал этой территории, создать реестр достопримечательностей, выпустить карты и путеводители. А пока мало информации в интернете, на специализированных выставках этот регион и его возможности представлены не в полном объеме, - многие просто не знают, какой он, наш красноярский север.