До конца года в Красноярске откроются три новых школы, каждая на 1280 мест. Первого сентября распахнут свои двери школы в микрорайонах Солнечный и Покровский. И чуть позже – в микрорайоне Преображенский. И еще началось строительство четвертой школы – в микрорайоне Пашенный, также на 1280 мест.

Министр образования края Светлана Маковская рассказала, что первые две школы в Солнечном и Покровском, где уже почти все готово к приему детей, - это первые результаты реализации нацпроекта «Образование». Школы строились на федеральные деньги, в 2019 году на них был выделен 1 миллиард рублей. В ближайшие дни минобр направит заявку на 2020-2022 годы. Она предполагает федеральное и краевое софинансирование возведение новых школ в микрорайонах Бугач, 8 марта, Метростроитель, Солнечный.

Добавим, что в 2019 году в целом по краю откроются 8 новых школ: в Канске на 550 мест, в деревне Петропавловке Курагинского района – на 115 мест и в поселке Усть-Авам на Таймыре – на 100 мест, в селе Большой Унгут Манского района – на 60 мест и в Зеледеево Емельяновского района – на 50 школьных и 30 дошкольных мест.

По словам Светланы Маковской нацпроект «Образование» включает создание современных образовательных центров. Детские технопарки должны быть построены в городах с населением свыше 60 тысяч жителей – в Ачинске, Зеленогорске, Железногорске, Норильске, Канске и Минусинске – поэтапно до 2024 года.

Около 3 миллиардов рублей, которые Красноярский край получил на строительство детских садов в 2018 году, были направлены на строительство 8 детских садов в Красноярске. Все они сдаются в эксплуатацию и примут детей уже в этом году. Второй транш из бюджета пойдет на выкуп еще 14 детских садов, из которых 11 – в Красноярске и по одному садику в Емельяновском, Берёзовском и Курагинском районах.