2019-07-08T13:37:30+03:00
Общество

«Русский Уголь»: для горняков Хакасии будет создано 250 новых рабочих мест

Вместе с производственными мощностями будут расти и объемы налоговых отчислений
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Фото: «Русский Уголь»Фото: «Русский Уголь»
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250 новых рабочих мест будет создано для жителей Республики Хакасия на угольном разрезе Кирбинский, сообщает входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». В июле 2019 г. угольный разрез Кирбинский, отрабатывающий запасы Бейского месторождения, вошел в состав компании «Русский Уголь». Сейчас на разрезе уже работают 200 жителей Хакасии, продолжается набор персонала.

Планируется, что в 2019 г. объем добычи угля на разрезе Кирбинский достигнет 1,3 млн тонн. Объем инвестиций в развитие производства в 2019 г. превысит 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании «Русский Уголь».

В среднесрочной перспективе инвестиции в угольный разрез Кирбинский могут превысить 8,3 млрд рублей. Они пойдут как на развитие инфраструктуры и техническое оснащение предприятия, так и на реализацию экологических программ, программ по защите окружающей среды и промышленной безопасности. Сейчас на разрезе активно идет строительство водоочистных сооружений.

В перспективе производственная мощность разреза Кирбинский вырастет до 4 млн тонн угля в год, а в дальнейшем, при благоприятной конъюнктуре рынка, она может увеличиться до 8 млн тонн в год.

Вместе с производственными мощностями будут расти и объемы налоговых отчислений. Планируемый объем будущих налоговых отчислений в региональный и федеральный бюджеты в течение 10 лет составит более 7 млрд рублей, уточнили в компании.

«По нашим прогнозам, спрос на энергетический уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти, как минимум, до 2030 года, а впоследствии стабилизируется. Полный отказ от российского угля невозможен и в Европе. Там сохранится локальное потребление твердого топлива. Это дает возможность угледобывающим компаниям развивать новые производственные мощности, создавая новые рабочие места и увеличивая налоговые отчисления в региональный бюджет», - заявил генеральный директор компании «Русский Уголь» Станислав Грачев.

СПРАВКА КП

Угольный разрез Кирбинский отрабатывает запасы расположенного в Республике Хакасия Бейского каменноугольного месторождения. Балансовые запасы участков разреза сейчас составляют 354 млн тонн угля, а всего Бейского месторождения – 3,2 млрд тонн.

На разрезе Кирбинский добывают каменный энергетический уголь марки «Д» калорийностью 5 700 – 6 000 кКал/кг. Топливо планируется отгружать российским потребителям, а также экспортировать в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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