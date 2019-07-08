Тува названа одним из беднейших регионов России

Одним из беднейших регионов России названа Тува. Ну а Красноярский край оказался примерно в середине списка, у нас 44-е место из 85-ти - по доходам населения. Такой статистикой поделились РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Итак, лидерами по уровню доходов стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округи. Замыкают список из 85-ти позиций Тыва, Алтайский край и Калмыкия. Там люди живут за чертой бедности, утверждают эксперты.

Отметим, чтобы рассчитать место в рейтинге использовали соотношение среднедушевых месячных доходов населения в разных регионах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Напомним, что не так давно краевые статистики озвучили, какая у нас средняя зарплата. Оказалось, вполне приличная – чуть выше 45 тысяч рублей.

- Но то на бумаге, а на деле? – засомневались соцсети. – Кого ни спроси, 30, 35, 37.

А вы сколько получаете?