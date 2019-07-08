На колени перед Прекрасной Дамой. Педагог сделал предложение невесте на рыцарском турнире

Преклонил колени перед госпожой своего сердца. В Красноярске педагог сделал предложение невесте (и коллеге!) прямо на рыцарском турнире. В день семьи, любви и верности 8 июля романтическими историями поделились сразу несколько героев. Все они работают в сфере образования.

Владислав и Ольга

Оба из 147-й школы, она – учитель начальных классов, он руководит сектором дополнительного образования. Знакомы два года. Владу сразу понравилась Ольга. Но как истинная Прекрасная Дама она была неприступна. Только через несколько месяцев ухаживаний согласилась пойти с парнем в кино. Он без ума от исторических реконструкций, сам мастерит доспехи и костюмы. Даже своими руками сшил платье для Ольги! Во время одной из реконструкций встал перед ней на колени и сделал предложение. В прошлом году пара побывала в ЗАГСе.

Владимир и Дарья

Романтическое свидание на высоте. Фото: пресс-служба городской администрации.

Владимир устроился в детский сад № 213 инструктором по физкультуре полтора года назад. И с самого начала выделил воспитателя Дарью – женственная, миловидная, спокойная. Коллектив пару поддержал: «Вовка, что тянешь? Зови Дашу замуж». Молодой человек организовал для возлюбленной красивый романтический ужин на крыше многоэтажки. Там и предложил: «Будь моей женой!». В День защиты детей они расписались. А недавно стали родителями, у них появился сын Никита.

Ульяна и Владимир

Не замечали друг друга несколько лет, а потом стали самыми близкими. Фото: пресс-служба городской администрации.

Трудно поверить: они работали в одной школе - № 143 - несколько лет. Но до поры до времени не пересекались: Ульяна учит детей английскому, Владимир ведет уроки физкультуры. Помогли каникулы: педагоги занимались с детьми в пришкольном лагере, много общались. У них возникла симпатия, а потом и что-то большее. Скромный парень долго не решался позвать подругу в кино. Но, в конце концов, все получилось. О том, что они женятся, в школе узнали только накануне свадьбы. Сейчас ребята вместе, поженились, растят сына Максимку.

Святослав и Анастасия

Это была любовь с первого взгляда. Фото: пресс-служба городской администрации.

В новый филиал детсада № 301 педагог-психолог Святослав и младший воспитатель Анастасия пришли одновременно. И почти тут же стали встречаться, это была любовь с первого взгляда. В садике подумали: они давно женаты (все были новичками, мало друг друга знали). А когда открылось, что влюбленные только познакомились, даже руками всплеснули: «Единственный мужчина в коллективе, и того уже успели занять!». Год назад Настя подарила мужу дочку, имя для нее выбрали необычное - Велеслава.