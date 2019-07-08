«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение

После прошедшей 20 июня Прямой линии с Владимиром Путиным красноярский микрорайон Солнечный – без преувеличения – прогремел на всю страну.

Первому лицу государства смогла дозвониться местная жительница Ксения Бессонова. Чтобы пожаловаться – в их 3-м микрорайоне – слишком плотная застройка. Одна за одной растут высотки. А школы, детского сада, сквера нет как нет. Между тем застройщик – компания «Альфа» на участке, где обещал устроить зеленую зону, вот-вот воткнет новую многоэтажку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715735" frameborder="0"></iframe> Звонок из Красноярска на Прямую линию президента.

На Прямую линию с президентом дозвонилась красноярка Ксения Бессонова.

В итоге президент поручил разбить в Солнечном сквер – по просьбе красноярки. Еще во время Прямой линии на место выехали губернатор и мэр. Проверку начал следственный комитет…

А в конце прошлой недели состоялись публичные слушания по проекту. Они оказались такими острыми, что едва не превратились в потасовку. И к чему же привели? Об этом рассказала Ксения в своем фейсбуке. По словам женщины, застройщик набил зал подставными участниками. (Тогда как участвовать в голосовании могут только жители микрорайона).

Говорят, это новое место для сквера. Пока, согласитесь, выглядит не очень.Фото: Ася ЖУКОВА

Приводим рассказ Ксении без купюр:

- Ох, и жарко было! Во-первых, ещё до начала слушаний застройщик микрорайона ООО «Альфа» привёз рабочих со стройки, у которых были доверенности от компании. Эти работяги заняли больше половины зала. Очень некрасиво было, когда женщины с детьми стояли возле стены, а эти мужчины восседали в креслах. На замечание уступить место только лишь огрызались. Перед слушаниями представители начальства ООО «Альфа» инструктировали своих людей, как нужно заполнять бланки, при этом каким-то образом чистых бланков у них оказалось очень много.

Довольно тяжело было находиться в помещении, так как народ толпился даже в коридоре, было очень душно. Людей пришло много - более 150 человек. Во-вторых, от увиденного беспредела со стороны застройщика, у жителей микрорайона градус недовольства только повысился. Конструктивного диалога не получилось. В итоге вылилось все в словесную перепалку.

Представители застройщика с явным пренебрежениям к жителям 3 микрорайона выкрикивали разные тезисы в свою защиту, обвинили всех депутатов в необъективности. СГК прислало письмо в прокуратуру и администрацию города, что при строительстве жилого дома номер 7, против которого выступают жители, просто не хватит мощности для обеспечения микрорайона и социальных объектов теплоснабжением. Но ООО «Альфа» только и кричала: «Вы все врете».

Ну, какой диалог может получиться с такими людьми? Им совершенно все равно на жителей, главное денег побольше заработать, невзирая, какие могут быть от их действий в дальнейшем последствия. Я считаю, что таким поведением они окончательно испортили себе репутацию. Неужели им непонятно, что чем лучше инфраструктура микрорайона, тем дороже стоимость жилья, ликвидность повышается. Это, мне кажется, понимают все, кроме них.

Как обычно за администрацию города отдувался Глава Советского района, хотя, считаю, спускать на него собак нет смысла, это не в его компетенции решать подобного рода вопросы. Вот после слушаний создалось ощущение, что звонили мы Президенту, что не звонили бы - нашу городскую администрацию не проймёшь этим.

Школу построят, может, в 2023 году, а, может, и до 2028 года это удовольствие растянется. С детским садом тоже все призрачно. Если его уже начали строить, то не факт, что в следующем году ребятишки начнут его посещать. В городе сложилась такая нездоровая практика, что частные застройщики строят такого рода социальные объекты, а администрация города их не выкупает, соответственно, данные объекты не эксплуатируются. Так, например, в нашем городе на сегодняшний день таких 3 детских сада, которые уже несколько лет пустуют. Причём в этих районах также острая нехватка дошкольных мест, но ответ один - денег нет на выкуп детских садов. Где гарантия, что наш детский сад не попадёт в лист ожидания на выкуп? Нет гарантий никаких.

В 3-м микрорайоне Солнечного пока так.Фото: Ася ЖУКОВА

По скверу в 3-м микрорайоне ждут люди, когда же мэр города Красноярска все-таки обратит внимание на нарушения в выдаче разрешения на строительство жилого дома номер 7, а также негативные последствия, которые, несомненно, появятся при возведении данного объекта. Я понимаю, может быть, на мнение жителей глубоко плевать, но вы хотя бы обратите внимание на опасность строительства на склоне и нехватку теплоснабжения. А неоднократные предписания прокуратуры уже не в счёт, не надо выполнять? Хотя о чем это я, у них своё «государство» и совсем иные правила игры, как говорится - все себе, себе родным …

… В конце концов, согласовывать проект жители 3-го микрорайона отказались. Проблема все еще остается открытой.

- Удивительной циничности застройщик. Нагнал работников, которые хлопали по команде и чуть не устроили драку с жителями. Даже полицию пришлось вызывать, - пишет в своем фейсбуке депутат Горсовета Роман Крастелев.

Слушания продолжатся до 30 июля, до 17 июля принимаются предложения от жителей.

КОНКРЕТНО

Как можно высказаться по проекту?

Замечания и предложения, повторимся, оставляем до 17 июля по адресу: Карла Маркса, 95, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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